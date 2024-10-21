Как избавиться от конденсата на окнах: 4 популярных способа и неожиданный лидер

Этот метод, пожалуй, самый простой и очевидный: утром, когда вы видите конденсат на окнах, просто протрите их бумажным полотенцем или салфеткой из микрофибры. Такой подход может помочь избавиться от влаги на время, но, как я выяснил, конденсат появляется снова уже через несколько часов. Плюс, если окна сильно запотевают, придется протирать их несколько раз в день.