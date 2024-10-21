Дубайский шоколад совсем не из Дубая, или как приготовить дома модное лакомство

Posted 21 октября, 09:34
Published 21 октября, 09:34
Modified 21 октября, 09:57
Updated 21 октября, 09:57
Модное веяние кондитеров во всем мире — дубайский шоколад. Кто-то пытается заказать на маркетплейсах, кто-то даже специально летит в ОАЭ чтобы, попробовать. Мы попытались разобраться, что особенного в этом сладком продукте, почему он стоит так дорого и стоит ли он таких денег.
Дубайский шоколад придумали не в Дубае. Кому принадлежит идея рецепта доподлинно неизвестно. Популярность модному в определенных кругах десерту принес завирусившийся ролик из TikTok. Три года назад его просмотрели аж 56 миллионов человек по всему миру. Это и принесло продукту бешеную популярность.
Вначале, когда популярность этого продукта была на самом пике, шоколад можно было заказать только из Дубая через международные сервисы доставки. Позже, рестораны начали вводить в меню десерт из вирусного ролика, но со «своим» авторским виденьем. Сейчас же на всех популярных маркетплейсах можно купить это восточное лакомство, правда, цены кусаются. И какой товар создан по оригинальному рецепту, а какой берет деньги за распиаренный тренд сказать сложно.
Сделать дубайский шоколад дома у себя на кухне не сложно. Ингредиенты, указанные на упаковке дорогостоящего десерта, вполне доступны. Это молочный или тёмный шоколад, сливочное масло, фисташки или фисташковая паста, тахини (кунжутная паста), тесто катаифи, которое также в готовом виде можно купить в крупных сетевых магазинах или онлайн. Состав теста достаточно прост в него входят: пшеничная мука высшего сорта, кукурузный крахмал, яйцо, растительное масло, соль и вода.
Самый простой рецепт Mkset рассказал кондитер уфимского ресторана Николай Замятин По словам специалиста — это просто модный, но не сложный десерт, который дома может приготовить каждая жительница столицы Башкирии.
— Растопленный на паровой бане или в микроволновке шоколад распределить по форме силиконовой лопаткой, пока масса остывает в холодильнике, обжарить тесто катаифи на сливочном масле, смешать его с тахини и фисташковой пастой и выложить на слой застывшего шоколада. Сверху нанести еще один слой растопленной шоколадной массы. Час в холодильнике — модный десерт готов, — объяснил кондитер.
Настоящая инсулиновая бомба. Именно так называла дубайский десерт врач-эндокринолог, диетолог Вероника Савенко.
— Десерт содержит большое количество жиров и сахара и при чрезмерном его потребление может вызвать сильнейший скачок сахара и сильнейший выброс инсулина, и что вызывает повреждение тканей. Поэтому безопасно этот сладкий продукт можно употреблять в умеренном количестве не более 20 гр. в сутки. Сам по себе шоколад калорийный, а здесь еще и растительное масло, и фисташковая и кунжутные пасты, да еще и сахар в составе. Получается концентрированное скопление жиров, попадая в ЖКТ могут вызвать проблемы и повышение плохого холестерина. Естественно, переедая обычный шоколад можно получить такие же проблемы, но здесь очень высокий, невероятный калораж, — пояснила доктор.
С таким вопросом мы обратились к уфимскому специалисту по правильному питанию Альбине Каримовой. Девушка даже улыбнулась услышав от нас название модного десерта, а потом рассказала, почему природная сладость все-же лучше и полезней десятки раз.
— Заслуженно известный во всем мире наш башкирский мед намного полезней и вкусней. Родной продукт богат природными витаминами и микроэлементами все они необходимы для нормальной работы организма. Хотя есть его в больших количествах тоже не стоит — во всем нужна мера. Но выбор между башкирским медом и заморским шоколадом очевиден. Кроме того, сейчас довольно много продуктов из меда в виде пасты или крема, которые выглядят очень красиво, но в тоже время содержат все необходимые элементы, — подытожила диетолог Альбина Каримова.