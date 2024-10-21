Дубайский шоколад совсем не из Дубая, или как приготовить дома модное лакомство

Вначале, когда популярность этого продукта была на самом пике, шоколад можно было заказать только из Дубая через международные сервисы доставки. Позже, рестораны начали вводить в меню десерт из вирусного ролика, но со «своим» авторским виденьем. Сейчас же на всех популярных маркетплейсах можно купить это восточное лакомство, правда, цены кусаются. И какой товар создан по оригинальному рецепту, а какой берет деньги за распиаренный тренд сказать сложно.