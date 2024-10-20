Уфимцы не хотят жениться и рожать

В отчёте также говорится, что за январь — август 2024 года ЗАГСы Башкортостана зарегистрировали 14,7 тысячи браков. В том же периоде 2023 года новых союзов в регионе было почти на тысячу больше. Между тем неуклонно растёт и число разводов, которое оказалось немногим ниже количества браков, — к концу лета-2024 оно составило 11,3 тысячи. Как сообщал Mkset, по числу расторгнутых семейных союзов Башкирия занимает в Приволжском федеральном округе лидирующие позиции.