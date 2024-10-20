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Posted 20 октября, 06:12

Published 20 октября, 06:12

Modified 20 октября, 06:14

Updated 20 октября, 06:14

Уфимцы не хотят жениться и рожать

Уфимцы не хотят жениться и рожать

20 октября 2024, 06:12
Фото: 1MI
Аналитики Росстата зафиксировали снижение рождаемости и числа новых браков в Башкирии — следует из отчётов статистического ведомства.

Так, в первые восемь месяцев 2024 года в Республике было выпущено 22,5 тысячи свидетельств о рождении детей. Согласно более ранним данным экспертов, за аналогичный период 2023 года этот показатель составлял 24,1 тысячи.

В отчёте также говорится, что за январь — август 2024 года ЗАГСы Башкортостана зарегистрировали 14,7 тысячи браков. В том же периоде 2023 года новых союзов в регионе было почти на тысячу больше. Между тем неуклонно растёт и число разводов, которое оказалось немногим ниже количества браков, — к концу лета-2024 оно составило 11,3 тысячи. Как сообщал Mkset, по числу расторгнутых семейных союзов Башкирия занимает в Приволжском федеральном округе лидирующие позиции.

Уфимцы против налога на бездетность
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Ранее среди уфимцев был проведён опрос касательно их мнения о налоге на бездетность — в поддержку сомнительной инициативы ранее высказался ряд чиновников.

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