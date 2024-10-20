Цифровая ипотека: Новое сотрудничество «Авито» и Банка ДОМ. РФ

Таким образом, на «Авито» можно будет приобрести квартиру, дом или объект индивидуального жилищного строительства, а также выбрать земельный участок и подрядчика через одно окно. Документы будут подписываться на стороне банка в онлайн-режиме с использованием электронной подписи. Переговоры с Росреестром также пройдут без необходимости поездок в офис банка или МФЦ.