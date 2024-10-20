Цифровая ипотека: Новое сотрудничество «Авито» и Банка ДОМ. РФ

Posted 20 октября, 08:17
Published 20 октября, 08:17
Modified 20 октября, 08:20
Updated 20 октября, 08:20
Согласно этому соглашению, обе стороны планируют совместно работать над запуском электронной ипотеки, которая позволит клиентам подать заявку на кредит на классифайде без необходимости посещения офиса банка.
Интересно, что пользователи платформы «Авито Недвижимость» смогут подать заявку на ипотеку без заполнения традиционной клиентской анкеты и предоставления документов. Для оформления кредита потребуется лишь заполнить несколько полей данных и пройти авторизацию через портал «Госуслуги», затем банк получит все необходимые сведения из цифрового профиля клиента.
Таким образом, на «Авито» можно будет приобрести квартиру, дом или объект индивидуального жилищного строительства, а также выбрать земельный участок и подрядчика через одно окно. Документы будут подписываться на стороне банка в онлайн-режиме с использованием электронной подписи. Переговоры с Росреестром также пройдут без необходимости поездок в офис банка или МФЦ.
По словам Влада Федулова, развитие ипотечного сервиса упрощает и делает более доступным процесс подачи заявки на кредит для пользователей платформы. Совместные усилия также позволят реализовать большинство этапов сделки в рамках единой платформы.
Алексей Косяков отметил, что за последние годы цифровые площадки стали весьма востребованными и изменили порядок взаимодействия между продавцами и покупателями.