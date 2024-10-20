Цены на жилье в Уфе растут сумасшедшими темпами

Причиной этого эксперты агенства «Циан» называют завершение льготной ипотеки и ужесточение условий по различным программам. Это привело к тому, что на продажа первичного жилья в Москве и Санкт-Петербурге снизилась до 57% и 53%. Подобная ситуация была во время снижения максимальная сумма льготного кредита в июле–сентябре 2021 года и в апреле 2022 года, в то время ставки были выше 20%, а льготные программы не перезапустили. Зато последние два года показатель сделок по ипотеке оказался на высоком уровне — более 70% в Москве и 80% в Санкт-Петербурге. Такой высокий уровень спроса был вызван программами с нулевыми ставками, семейной ипотекой, а во втором квартале нынешнего года приближением завершения безадресного льготного кредитования.