Сырые подвалы в Башкирии заинтересовали Бастрыкина

Posted 20 октября, 15:23
Published 20 октября, 15:23
Modified 20 октября, 16:16
Updated 20 октября, 16:16
Как указывает СК, поводом для обращений стало состояние двух домов по улице Жлеезнодорожной. Оба они были построены ещё в 1950-х годах — за годы они пришли в упадок и аварийное состояние, власти включили постройку в программу по расселению. Тем не менее, ждать своей очереди, считают жильцы, им ждать уже невозможно — всё из-за затопленных подвалов, из-за которых сырость образовалась даже в квартирах.
Ещё одной проблемой, на которую указали следователям, является несоответствие температурного режима в домах нормам. При всём этом, ждут расселения жильцы уже четыре года. Ключи от новых квартир людям обещали выдать к концу 2024 года, однако не так давно стало известно, что дедлайны вновь планируют отодвинуть.
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