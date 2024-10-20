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Posted 20 октября, 15:23

Published 20 октября, 15:23

Modified 20 октября, 16:16

Updated 20 октября, 16:16

Сырые подвалы в Башкирии заинтересовали Бастрыкина

Сырые подвалы в Башкирии заинтересовали Бастрыкина

20 октября 2024, 15:23
Фото: 1MI
Жалобы учалинцев ЖКХ дошли до высоких кабинетов Следственного комитета — сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье, 20 октября.

Как указывает СК, поводом для обращений стало состояние двух домов по улице Жлеезнодорожной. Оба они были построены ещё в 1950-х годах — за годы они пришли в упадок и аварийное состояние, власти включили постройку в программу по расселению. Тем не менее, ждать своей очереди, считают жильцы, им ждать уже невозможно — всё из-за затопленных подвалов, из-за которых сырость образовалась даже в квартирах.

Ещё одной проблемой, на которую указали следователям, является несоответствие температурного режима в домах нормам. При всём этом, ждут расселения жильцы уже четыре года. Ключи от новых квартир людям обещали выдать к концу 2024 года, однако не так давно стало известно, что дедлайны вновь планируют отодвинуть.

Следственный комитет инициировал проверку, доклад о ней уфимские сотрудники отправят в Москву.

В уфимской новостройке рухнул лифт
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Ранее Mkset сообщал о том, что в уфимской новостройке рухнул лифт, в котором в этот момент ехала женщина.

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