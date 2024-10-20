Сырые подвалы в Башкирии заинтересовали Бастрыкина

Как указывает СК, поводом для обращений стало состояние двух домов по улице Жлеезнодорожной. Оба они были построены ещё в 1950-х годах — за годы они пришли в упадок и аварийное состояние, власти включили постройку в программу по расселению. Тем не менее, ждать своей очереди, считают жильцы, им ждать уже невозможно — всё из-за затопленных подвалов, из-за которых сырость образовалась даже в квартирах.