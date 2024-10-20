mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 октября, 09:14

Published 20 октября, 09:14

Modified 20 октября, 09:16

Updated 20 октября, 09:16

Семью из Уфы позвали в Кремль

Семью из Уфы позвали в Кремль

20 октября 2024, 09:14
Фото: Радий Хабиров / Telegram
В Государственном Кремлёвском Дворце (ГКД) провели награждение участников конкурса «Семья года», выбранных членами жюри в качестве победителей.

Почестей на главной сцене страны удостоились почти 90 российских семей. Награды они получали в пяти номинация. Всего заявки на конкурс отправляли около 11 тысяч семей.

Среди победителей в одной из номинаций — многодетная семья Якуповых из Благоварского района Башкортостана. О них у себя на ресурсе рассказал глава региона Радий Хабиров. Со слов руководителя Республики, глава семьи Альберт Якупов руководит районным клубом КВН, а также создаёт музыку и стихи. Жена Гульнара Якупова работает педагогом дополнительного образования. В своей публикации Хабиров поздравил семью с победой.

Уфимцы не хотят жениться и рожать
Узнать подробнее

Ранее Mkset публиковал исследование аналитиков Росстата, из которого следует, что в Башкирии снизилось число новых браков. Кроме того, в регионе по итогам первых восьми месяцев стало рождаться меньше детей.

Читайте также:
Семьям припишут QR-коды в БашкирииУфимцам надоело обеспечивать жёнВ Башкирии родились Грета и Сирус
#Общество#Уфа#Стерлитамак#Семья#Башкортостан#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Демография#Мелеуз#Населения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика