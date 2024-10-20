Семью из Уфы позвали в Кремль

Среди победителей в одной из номинаций — многодетная семья Якуповых из Благоварского района Башкортостана. О них у себя на ресурсе рассказал глава региона Радий Хабиров. Со слов руководителя Республики, глава семьи Альберт Якупов руководит районным клубом КВН, а также создаёт музыку и стихи. Жена Гульнара Якупова работает педагогом дополнительного образования. В своей публикации Хабиров поздравил семью с победой.