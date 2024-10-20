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Posted 20 октября, 05:20

Published 20 октября, 05:20

Modified 20 октября, 05:31

Updated 20 октября, 05:31

На повестке у Хабирова: холодные батареи и Путин

На повестке у Хабирова: холодные батареи и Путин

20 октября 2024, 05:20
Фото: mkset.ru
Глава Башкирии в понедельник, 21 октября, проведёт очередное плановое совещание с подчинёнными — рассказываем, что руководитель региона будет обсуждать с коллегами.

— Как и всегда, сперва власти затронут традиционные темы оперативных совещаний — жалобы в соцсетях, обстановку в здравоохранении и ЖКХ, а также транспортные проблемы и крупные ЧП;

— Крайне вероятно, что на совещании подведут итоги форума «Россия — спортивная держава», который проходил в Уфе с 17 по 19 октября. Напомним, в ходе него столицу Башкирии посетил президент Владимир Путин. В конце визита главы государства перед ним о ситуации в регионе отчитался Радий Хабиров;

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— Одним из основных вопросов на повестке станет готовность ЖКХ и дорог к зиме 2024/25 года;

— В ходе «оперативки» власти намерены обсудить развитие пассажирских ж/д перевозок на территории Башкирии;

— Хабиров намерен заслушать доклад о развитии пищевой и перерабатывающей промышленности в регионе;

— Перед присутствующими на совещании также отчитаются о деятельности и перспективах завода «Автонормаль» в Белебее.

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