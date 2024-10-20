На повестке у Хабирова: холодные батареи и Путин

— Крайне вероятно, что на совещании подведут итоги форума «Россия — спортивная держава», который проходил в Уфе с 17 по 19 октября. Напомним, в ходе него столицу Башкирии посетил президент Владимир Путин. В конце визита главы государства перед ним о ситуации в регионе отчитался Радий Хабиров;