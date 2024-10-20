На повестке у Хабирова: холодные батареи и Путин

Posted 20 октября, 05:20
Published 20 октября, 05:20
Modified 20 октября, 05:31
Updated 20 октября, 05:31
— Как и всегда, сперва власти затронут традиционные темы оперативных совещаний — жалобы в соцсетях, обстановку в здравоохранении и ЖКХ, а также транспортные проблемы и крупные ЧП;
— Одним из основных вопросов на повестке станет готовность ЖКХ и дорог к зиме 2024/25 года;
— В ходе «оперативки» власти намерены обсудить развитие пассажирских ж/д перевозок на территории Башкирии;
— Хабиров намерен заслушать доклад о развитии пищевой и перерабатывающей промышленности в регионе;
— Перед присутствующими на совещании также отчитаются о деятельности и перспективах завода «Автонормаль» в Белебее.