Лидер «Салавата Юлаева» вернулся после травмы

Posted 20 октября, 08:32
Published 20 октября, 08:32
Modified 20 октября, 08:34
Updated 20 октября, 08:34
Напомним, в сентябре 2024 года у Кузьмина диагностировали компрессионный перелом позвоночника. В ходе матча с «Авангардом» он случайно столкнулся с соперником — Даренном Дитцем — и отлетел головой в борт. Спортсмену потребовалась срочная помощь медиков — со стадиона его увозили уже на карете «скорой».
Впрочем, в октябре Кузьмин заявил «Матч ТВ», что травма его — «не так серьёзна, как все предполагали». Со слов хоккеиста, в корсете после выписки из больницы ему придётся ходить около трёх месяцев. Более того, ещё в госпитале — уже на второй день после травмы — его «заставили сесть», встать на ноги же ему удалось спустя менее, чем неделю после инцидента.
На новых кадрах с площадки, где тренируется «Салават Юлаев», Кузьмин ходит прямо и без каких-либо вспомогательных средств, хотя и не делает резких движений.
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