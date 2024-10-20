Лидер «Салавата Юлаева» вернулся после травмы

Впрочем, в октябре Кузьмин заявил «Матч ТВ», что травма его — «не так серьёзна, как все предполагали». Со слов хоккеиста, в корсете после выписки из больницы ему придётся ходить около трёх месяцев. Более того, ещё в госпитале — уже на второй день после травмы — его «заставили сесть», встать на ноги же ему удалось спустя менее, чем неделю после инцидента.