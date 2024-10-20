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Posted 20 октября, 08:32

Published 20 октября, 08:32

Modified 20 октября, 08:34

Updated 20 октября, 08:34

Лидер «Салавата Юлаева» вернулся после травмы

Лидер «Салавата Юлаева» вернулся после травмы

20 октября 2024, 08:32
Фото: сайт Хоккейного клуба «Салават Юлаев»
Нападающий уфимского хоккейного клуба Глеб Кузьмин впервые посетил тренировку команды после выписки из больницы — сообщили на ресурсах команды в воскресенье, 20 октября.

Напомним, в сентябре 2024 года у Кузьмина диагностировали компрессионный перелом позвоночника. В ходе матча с «Авангардом» он случайно столкнулся с соперником — Даренном Дитцем — и отлетел головой в борт. Спортсмену потребовалась срочная помощь медиков — со стадиона его увозили уже на карете «скорой».

Впрочем, в октябре Кузьмин заявил «Матч ТВ», что травма его — «не так серьёзна, как все предполагали». Со слов хоккеиста, в корсете после выписки из больницы ему придётся ходить около трёх месяцев. Более того, ещё в госпитале — уже на второй день после травмы — его «заставили сесть», встать на ноги же ему удалось спустя менее, чем неделю после инцидента.

На новых кадрах с площадки, где тренируется «Салават Юлаев», Кузьмин ходит прямо и без каких-либо вспомогательных средств, хотя и не делает резких движений.

Видео: Сергей Гилёв. ХКСЮ/Telegram, фото: сайт Хоккейного клуба «Салават Юлаев».

Ранее Mkset рассказывал о финансовых трудностях, с которыми столкнулся «Салават Юлаев». Как утверждают спортивные СМИ, игрокам команды задержали зарплату.

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