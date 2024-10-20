Глава Минкульта обратилась к уфимцам

Руководитель ведомства обозначила деятеля как крайне выдающегося поэта, писателя, драматурга и литератора. Любимова напомнила о крупных тиражах, которыми издаются его работы. Указала глава Минкультуры и на то, что в тетрах продолжают проводить постановки по произведениям Мустая Карима, открывая его творчество с новых сторон.