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Posted 20 октября, 09:26

Published 20 октября, 09:26

Modified 20 октября, 09:28

Updated 20 октября, 09:28

Глава Минкульта обратилась к уфимцам

Глава Минкульта обратилась к уфимцам

20 октября 2024, 09:26
Фото: Минкульт РФ
Глава российского Минкульта Ольга Любимова направила приветствие в связи со 105-летием Мустая Карима.

Руководитель ведомства обозначила деятеля как крайне выдающегося поэта, писателя, драматурга и литератора. Любимова напомнила о крупных тиражах, которыми издаются его работы. Указала глава Минкультуры и на то, что в тетрах продолжают проводить постановки по произведениям Мустая Карима, открывая его творчество с новых сторон.

Не оставила без внимания Любимова и биографию писателя — его жизненный путь она назвала примером стойкости и верности принципам. Напомним, после окончания института Мустай Карим был призван в ряды Красной Армии — башкирский поэт являлся участником Великой Отечественной войны, обладал боевыми наградами.

— Уверена, что мероприятия, посвященные памятной дате, поспособствуют сохранению интереса к творчеству Мустая Карима и сохранению связи времен и поколений, — отметила Любимова.
Уфа отметит юбилей Мустая Карима
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Юбилей Мустая Карима в Уфе будут отмечать 21 октября. Торжественное возложение цветов пройдёт у его памятника. Ранее Mkset подробно рассказывал о программе предстоящего мероприятия.

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