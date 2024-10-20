Глава Минкульта обратилась к уфимцам

Posted 20 октября, 09:26
Published 20 октября, 09:26
Modified 20 октября, 09:28
Updated 20 октября, 09:28
Руководитель ведомства обозначила деятеля как крайне выдающегося поэта, писателя, драматурга и литератора. Любимова напомнила о крупных тиражах, которыми издаются его работы. Указала глава Минкультуры и на то, что в тетрах продолжают проводить постановки по произведениям Мустая Карима, открывая его творчество с новых сторон.
Не оставила без внимания Любимова и биографию писателя — его жизненный путь она назвала примером стойкости и верности принципам. Напомним, после окончания института Мустай Карим был призван в ряды Красной Армии — башкирский поэт являлся участником Великой Отечественной войны, обладал боевыми наградами.
— Уверена, что мероприятия, посвященные памятной дате, поспособствуют сохранению интереса к творчеству Мустая Карима и сохранению связи времен и поколений, — отметила Любимова.
Юбилей Мустая Карима в Уфе будут отмечать 21 октября. Торжественное возложение цветов пройдёт у его памятника. Ранее Mkset подробно рассказывал о программе предстоящего мероприятия.