«Еле ушли»: собаки напали на семью в Уфе

На снятых от первого лица кадрах видно, как несколько агрессивно настроенных собак берут в кольцо двоих человек — предположительно, супружескую пару — и облаивают их. Впрочем, кусать уфимцев животные не решились, всю дорогу горожане отгоняли псов.