«Еле ушли»: собаки напали на семью в Уфе

Posted 20 октября, 05:01
Published 20 октября, 05:01
Modified 20 октября, 05:03
Updated 20 октября, 05:03
На снятых от первого лица кадрах видно, как несколько агрессивно настроенных собак берут в кольцо двоих человек — предположительно, супружескую пару — и облаивают их. Впрочем, кусать уфимцев животные не решились, всю дорогу горожане отгоняли псов.
— Сегодня хотели прогуляться на набережной около Речного порта. Только спустились с перехода над ж/д путями, на нас напали собаки. Еле ушли от них, — написал автор записи.
Ранее Mkset сообщал о том, что башкортостанский парламент разработал законопроект об обязательном чипировании безнадзорных собак.