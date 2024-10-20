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Posted 20 октября, 05:01

Published 20 октября, 05:01

Modified 20 октября, 05:03

Updated 20 октября, 05:03

Собаки напали на семью в Уфе

«Еле ушли»: собаки напали на семью в Уфе

20 октября 2024, 05:01
Фото: Ufa_rb / Telegram

Собаки напали на семью в Уфе

В столице Башкирии свора бездомных животных окружила прохожих — инцидент, как утверждают очевидцы, случился в районе Уфимского речного порта.

На снятых от первого лица кадрах видно, как несколько агрессивно настроенных собак берут в кольцо двоих человек — предположительно, супружескую пару — и облаивают их. Впрочем, кусать уфимцев животные не решились, всю дорогу горожане отгоняли псов.

— Сегодня хотели прогуляться на набережной около Речного порта. Только спустились с перехода над ж/д путями, на нас напали собаки. Еле ушли от них, — написал автор записи.
Видео: Ufa_rb / Telegram.
Чипирование вводят в Башкирии
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что башкортостанский парламент разработал законопроект об обязательном чипировании безнадзорных собак.

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