Женский чат довел уфимку до банкротства

В течение какого-то времени кураторы «помогали» женщине с операциями на биржах. Уфимке рассказывали о её высоких результатах и склоняли продолжать пополнять баланс, обещая скорый вывод средств. Так продолжалось, пока женщина не инвестировала более ₽800 тысяч — деньги ей всё никак не возвращали и уфимка начали требовать свои средства назад, однако в ответ на это её удалили из чата.