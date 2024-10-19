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Posted 19 октября, 08:58

Published 19 октября, 08:58

Modified 19 октября, 09:00

Updated 19 октября, 09:00

Женский чат довел уфимку до банкротства

Женский чат довел уфимку до банкротства

19 октября 2024, 08:58
Фото: 1MI
«Курсы трейдинга» по переписке лишили жительницу башкирской столицы ₽800 тысяч — сообщили в региональном управлении МВД.

Как рассказала заявительница в отделении, на мошенников она набрела через один из популярных мессенджеров — неизвестный собеседник написал уфимке, якобы её подруга посоветовала включить горожанку в женский чат, где участники делились способами заработка и своими доходами.

Уфимка сперва молча наблюдала за происходящим в чате — увидев «успехи» других участниц, женщина вскоре решила сама написать администраторам группы за советами.

В течение какого-то времени кураторы «помогали» женщине с операциями на биржах. Уфимке рассказывали о её высоких результатах и склоняли продолжать пополнять баланс, обещая скорый вывод средств. Так продолжалось, пока женщина не инвестировала более ₽800 тысяч — деньги ей всё никак не возвращали и уфимка начали требовать свои средства назад, однако в ответ на это её удалили из чата.

Мошенники атаковали депутатов Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что под ударом аферистов оказались депутаты башкортостанского парламента. Мошенники стали массово атаковать региональных депутатов.

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