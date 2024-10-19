Осенний заплыв кончился смертью башкортостанца

Posted 19 октября, 13:20
Published 19 октября, 13:20
Modified 19 октября, 13:22
Updated 19 октября, 13:22
Трагедия случилась в селе Сафроновка. Местные жители ранним утром субботы, 19 октября, заметили бездыханное тело, плывущее по реке Юрюзань. Очевидцы доложили обо всём в «службу 112».
Труп мужчины выловили прибывшие на место полицейские. Личность погибшего пока не установлена. Обстоятельства смерти мужчины сейчас пытаются выяснить оперативные службы.
Ранее Mkset сообщал о том, что центр конного спорта в Башкирии обязали выплатить компенсацию за гибель сотрудника, утонувшего во время купания лошадей.