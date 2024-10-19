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Posted 19 октября, 13:20

Published 19 октября, 13:20

Modified 19 октября, 13:22

Updated 19 октября, 13:22

Осенний заплыв кончился смертью башкортостанца

Осенний заплыв кончился смертью башкортостанца

19 октября 2024, 13:20
Фото: Изображение Midjourney
Печальную статистику утопленников пополнил мужчина из Дуванского района Башкирии — сообщает МЧС Республики.

Трагедия случилась в селе Сафроновка. Местные жители ранним утром субботы, 19 октября, заметили бездыханное тело, плывущее по реке Юрюзань. Очевидцы доложили обо всём в «службу 112».

Труп мужчины выловили прибывшие на место полицейские. Личность погибшего пока не установлена. Обстоятельства смерти мужчины сейчас пытаются выяснить оперативные службы.

Купание коня кончилось трагедией в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что центр конного спорта в Башкирии обязали выплатить компенсацию за гибель сотрудника, утонувшего во время купания лошадей.

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