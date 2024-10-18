В программу конгресса «Национальное здравоохранение» войдут 8 тематических треков

По словам Татьяны Голиковой, вопросы сохранения здоровья являются важной и первостепенной частью государственной политики и играют ключевую роль в процветании общества и прогрессе страны. В этой связи конгресс выступает уникальной платформой для обмена опытом и знаниями между ведущими медиками, учеными и профессионалами в области медицины. В ходе мероприятия будут обсуждены актуальные вопросы профилактики заболеваний, повышения качества медицинских услуг, внедрения новейших технологий и подготовки квалифицированных кадров.