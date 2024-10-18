В программу конгресса «Национальное здравоохранение» войдут 8 тематических треков

Posted 18 октября, 14:37
Published 18 октября, 14:37
Modified 18 октября, 14:37
Updated 18 октября, 14:37
Организатором данного события являются Министерство здравоохранения Российской Федерации и Фонд Росконгресс. Медиахолдинг 1MI выступает в роли информационного партнера.
Конгресс состоится 28 октября 2024 года в кластере «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» и 29 октября 2024 года в Большом зале Государственного Кремлевского дворца, пишет 56orb.ru.
В рамках программы будут предложены восемь специализированных треков: «Формирование здоровья человека», «Доступность медицинской помощи вне зависимости от места проживания», «Единство профилактики и лечения», «Привлечение общественности к реализации государственной политики в сфере здравоохранения», «Управление здравоохранением с научной точки зрения», «Обеспечение санитарного благополучия», «Обеспечение доступным здоровым питанием каждого» и «Современная доступная медицинская продукция».
Пленарное заседание «Национальное здравоохранение: от Н. А. Семашко до наших дней» будет сфокусировано на обсуждении основных достижений российской системы здравоохранения, рассматриваемых через призму вклада выдающегося советского организатора здравоохранения Н. А. Семашко. Модератором заседания станет зампред Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.
По словам Татьяны Голиковой, вопросы сохранения здоровья являются важной и первостепенной частью государственной политики и играют ключевую роль в процветании общества и прогрессе страны. В этой связи конгресс выступает уникальной платформой для обмена опытом и знаниями между ведущими медиками, учеными и профессионалами в области медицины. В ходе мероприятия будут обсуждены актуальные вопросы профилактики заболеваний, повышения качества медицинских услуг, внедрения новейших технологий и подготовки квалифицированных кадров.
Кроме того, в рамках конгресса пройдет специальная выставка, посвященная Н. А. Семашко, под названием «От Семашко до наших дней», где участники смогут узнать о различных аспектах жизни и профессиональной деятельности этого выдающегося медицинского деятеля.