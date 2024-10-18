В Башкирии ждут -30°С

Posted 18 октября, 13:27
Published 18 октября, 13:27
Modified 18 октября, 18:14
Updated 18 октября, 18:14
По данным метеорологов, в субботу, 19 октября, ночные температурные показатели достигнут -2°C… -7°C, местами в Башкирии столбики термометров опустятся не ниже +3°C. Днём воздух разогреется до +8°C… +13°C.
В воскресенье и понедельник, 20–21 октября, синоптики обещают -1°C… -6°C ночью, местами до +4°C, днём +7°C… +12°C. На юге Республики специалисты ждут дожди.
Отметим, первые морозы синоптики в Башкирии ждут уже в конце ноября — похолодать в последнюю неделю осени может уже до -30°C.