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Posted 18 октября, 13:27

Published 18 октября, 13:27

Modified 18 октября, 18:14

Updated 18 октября, 18:14

В Башкирии ждут -30°С

В Башкирии ждут -30°С

18 октября 2024, 13:27
Фото: 1MI
Неожиданные сюрпризы башкортостанцам преподнесёт погода осенью — сообщили синоптики регионального управления Росгидромета.

По данным метеорологов, в субботу, 19 октября, ночные температурные показатели достигнут -2°C… -7°C, местами в Башкирии столбики термометров опустятся не ниже +3°C. Днём воздух разогреется до +8°C… +13°C.

В воскресенье и понедельник, 20–21 октября, синоптики обещают -1°C… -6°C ночью, местами до +4°C, днём +7°C… +12°C. На юге Республики специалисты ждут дожди.

Отметим, первые морозы синоптики в Башкирии ждут уже в конце ноября — похолодать в последнюю неделю осени может уже до -30°C.

Странный смерч заметили в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что жители Стерлитамака стали свидетелями необычного смерча.

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