В Башкирии раздают ₽1,5 млн

Posted 18 октября, 14:51
Published 18 октября, 14:51
Modified 18 октября, 18:09
Updated 18 октября, 18:09
Речь идёт о мерах поддержки по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» — участи в ней принимают медработники, трудящиеся в населённых пунктах с населением менее 50 тысяч человек.
С начала 2024 года выплаты по программам получили 129 врачей. Самую большую сумму — ₽1,5 млн — получил 61 медработник. Остальным перечислили по ₽1 млн, ₽750 тысяч и ₽500 тысяч.
Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии выплаты для контрактников на СВО подняли до 400 000 ₽. Ранее она составляла ₽300 тысяч.