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Posted 18 октября, 14:51

Published 18 октября, 14:51

Modified 18 октября, 18:09

Updated 18 октября, 18:09

В Башкирии раздают ₽1,5 млн

В Башкирии раздают ₽1,5 млн

18 октября 2024, 14:51
Фото: 1MI
Власти Республики сообщили о щедрых выплат для некоторых групп населения — информацию разместили на ресурсах Минздрава региона.

Речь идёт о мерах поддержки по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» — участи в ней принимают медработники, трудящиеся в населённых пунктах с населением менее 50 тысяч человек.

С начала 2024 года выплаты по программам получили 129 врачей. Самую большую сумму — ₽1,5 млн — получил 61 медработник. Остальным перечислили по ₽1 млн, ₽750 тысяч и ₽500 тысяч.

Выплаты в Уфе выросли до ₽400000
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Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии выплаты для контрактников на СВО подняли до 400 000 ₽. Ранее она составляла ₽300 тысяч.

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