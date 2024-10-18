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Posted 18 октября, 13:45

Published 18 октября, 13:45

Modified 18 октября, 18:13

Updated 18 октября, 18:13

Уфимцев зовут решить судьбу высотки и зверинца

Уфимцев зовут решить судьбу высотки и зверинца

18 октября 2024, 13:45
Фото: 1MI
Ряд общественных обсуждений назначил Горсовет башкирской столицы в октябре — следует из документов муниципального парламента.

Так, в городе предстоит решить вопрос о разрешении «Горзеленхозу» использовать участок в Парке им. лесоводов Башкирии под зверинец. Площадь территории составляет более 4,7 га, кадастровая стоимость участка — ₽72 тысячи.

Ещё одни общественные слушания проведут по вопросу предоставления Минземимущества Башкирии участка в Сипайлово под высотную застройку.

Оба обсуждения проводятся в период с 18 октября по 18 ноября.

Зоопарк за ₽24 млн появится в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе начали проектировать новый зоопарк — только на планировку учреждения для содержания и демонстрации животных потратят более ₽24 млн.

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