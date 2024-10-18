Уфимцев зовут решить судьбу высотки и зверинца

Posted 18 октября, 13:45
Published 18 октября, 13:45
Modified 18 октября, 18:13
Updated 18 октября, 18:13
Так, в городе предстоит решить вопрос о разрешении «Горзеленхозу» использовать участок в Парке им. лесоводов Башкирии под зверинец. Площадь территории составляет более 4,7 га, кадастровая стоимость участка — ₽72 тысячи.
Ещё одни общественные слушания проведут по вопросу предоставления Минземимущества Башкирии участка в Сипайлово под высотную застройку.
Оба обсуждения проводятся в период с 18 октября по 18 ноября.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе начали проектировать новый зоопарк — только на планировку учреждения для содержания и демонстрации животных потратят более ₽24 млн.