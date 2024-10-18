Т-Банк начал выпускать исламские карты с доставкой по России

По условиям ДУМ, для исламской карты выделяется отдельный счет — во избежание смешивания средств и для избегания трат в харамных (запрещенных в исламе) отраслях. Независимые эксперты будут контролировать, чтобы банк не инвестировал средства с этого счета в запрещенные активы и не использовал их для кредитования других клиентов. Такой картой, к примеру, будет невозможно оплатить покупки в алкомаркетах, табачных магазинах, вейпшопах, в барах и ночных клубах, а также — расплатиться за услуги казино. Помимо этого, держатель карты не сможет одалживать деньги у банка под проценты.