Т-Банк начал выпускать исламские карты с доставкой по России

Posted 18 октября, 13:13
Published 18 октября, 13:13
Modified 18 октября, 13:15
Updated 18 октября, 13:15
На данный момент в стране сложились все предпосылки для развития исламского банкинга. И в последние годы в этом направлении уже предприняты конкретные шаги. Так, действует федеральный закон о возможности создания в России исламских банковских учреждений, а при Центробанке РФ создана рабочая группа для подготовки соответствующей нормативно-правовой базы.
В 2023 году Центробанк РФ запустил эксперимент по формированию в России системы исламского банкинга, в рамках которого была разработана исламская дебетовая карта. Экспериментальными площадками выступают Татарстан, Башкортостан, Дагестан и Чеченская республика. При этом исламскую дебетовую карту с доставкой по всей России запустил Т-Банк, разработав ее совместно с Духовным управлением мусульман (ДУМ) Татарстана. При создании карты были также учтены международные стандарты AAOIFI (спецстандарты по исламским финансам).
По условиям ДУМ, для исламской карты выделяется отдельный счет — во избежание смешивания средств и для избегания трат в харамных (запрещенных в исламе) отраслях. Независимые эксперты будут контролировать, чтобы банк не инвестировал средства с этого счета в запрещенные активы и не использовал их для кредитования других клиентов. Такой картой, к примеру, будет невозможно оплатить покупки в алкомаркетах, табачных магазинах, вейпшопах, в барах и ночных клубах, а также — расплатиться за услуги казино. Помимо этого, держатель карты не сможет одалживать деньги у банка под проценты.
Перспективы развития исламского банкинга в России зависят от того, как быстро российские финучреждения смогут предложить подходящие, учитывающие нормы исламской этики, условия клиентам из числа мусульман. Эксперты полагают, что этому рынку есть куда расти, и банки смогут рассчитывать на значительный рост своей клиентской базы в ближайшем будущем.
По всему миру услуги исламского банкинга предлагают уже множество финучреждений. Одним из первых был Guidance Residential (США, 2001 год). Затем, спустя несколько лет, Исламский Банк был открыт в Великобритании. В Объединенных Арабских Эмиратах требования AAOIFI соблюдают Дубайский Исламский Банк и Банк Лондона и Ближнего Востока. Помимо этого, финучреждения, работающие в соответствии с нормами ислама, действуют сегодня на территории Бахрейна и Кувейта.