СОГАЗ и Генбанк подписали соглашение о стратегическом партнерстве

«Мы всегда стремимся расширять нашу продуктовую линейку, чтобы предлагать клиентам лучшие решения, соответствующие их потребностям и жизненной ситуации. Поэтому мы рады видеть СОГАЗ в числе наших надежных партнеров. В ближайшее время в офисах Генбанка наши клиенты смогут оформить страховые продукты СОГАЗа для защиты их кредитных обязательств, финансов, имущества, а также жизни и здоровья», — сказал Елена Блинова.