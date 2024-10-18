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Posted 18 октября, 12:28

Published 18 октября, 12:28

Modified 18 октября, 12:30

Updated 18 октября, 12:30

Не оставляйте шансов на вымерзание: три способа сохранить хризантему мультифлору

Не оставляйте шансов на вымерзание: три способа сохранить хризантему мультифлору

18 октября 2024, 12:28
Фото: Изображение Midjourney
Не оставляйте шансов на вымерзание: три способа сохранить хризантему мультифлору
Хризантема мультифлора — настоящая находка для садоводов, ценящих красоту и яркость в своем саду. Однако, как и многие другие растения, она не переносит суровых зимних холодов. Как же сохранить эту прелесть до весны, чтобы она снова радовала своим цветением?

Елена, садовод и автор канала «Сад Бесконечного Лета», предлагает три проверенных способа, которые помогут сохранить мультифлору в идеальном состоянии.

1. Прикопка в теплице

Один из наиболее надежных способов сохранить мультифлору зимой — это прикопка в теплице. Когда начинаются первые заморозки, хризантемы аккуратно выкапывают из открытого грунта и пересаживают в теплицу. С наступлением постоянных холодов растения обрезают, тщательно окучивают землей и укрывают специальным материалом.

— Прикопка в теплице — это отличный вариант для тех, кто хочет увидеть цветение мультифлоры уже в марте. Главное — правильно организовать укрытие и следить за температурой, чтобы растение не промерзло, — рассказала садовод.

Укрытие стоит делать поэтапно, добавляя слой за слоем по мере снижения температуры. Важно помнить, что в теплице не получится насытить растения снегом, и это может стать недостатком метода. Однако именно такой способ позволяет растениям проснуться уже в марте–апреле, как только погода станет более теплой.

Прикопка в теплицеПрикопка в теплице
Прикопка в теплице. Фото: Изображение Midjourney

2. Хранение в подвале

Другой эффективный метод — пересадка мультифлоры в горшки и их хранение в подвале или погребе. Перед пересадкой у растений обрезают верхушки, оставляя стебли высотой 10-15 см, и убирают все сухие листья.

— Важно не забывать увлажнять землю в горшках. Она не должна пересыхать, но и переувлажнение недопустимо. Оптимальная влажность сохраняет корни живыми, но не дает растению прорасти преждевременно, — поясняет блогер.

Достаточно пару раз за зиму увлажнить землю, чтобы корни не засохли. Важно помнить, что чем холоднее помещение, тем реже потребуется полив. Однако, если температура будет слишком высокой, хризантема может рано проснуться и начать вытягиваться, а высокая влажность может привести к загниванию.

3. Черенкование

Черенкование — это возможность не только сохранить, но и размножить мультифлору. Для этого можно взять прикорневые побеги или нарезать новые черенки, которые затем укореняют в стаканах на подоконнике. Этот метод отлично подходит для тех, кто хочет увеличить количество растений в саду.

— Укоренив несколько черенков зимой, к весне вы получите готовые к посадке растения, — советует Елена.

Альтернативный вариант

Сохранение хризантемы в открытом грунте также возможно. Для этого кусты обрезают, окучивают сухим перегноем или листьями, а затем создают воздушно-сухое укрытие, аналогичное тому, что используют для роз. Над растениями устанавливают каркас, на который натягивают плотный нетканый материал в два слоя, а сверху накрывают пленкой. Весной укрытие постепенно снимают, чтобы избежать выпревания.

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