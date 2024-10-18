Не оставляйте шансов на вымерзание: три способа сохранить хризантему мультифлору

Черенкование — это возможность не только сохранить, но и размножить мультифлору. Для этого можно взять прикорневые побеги или нарезать новые черенки, которые затем укореняют в стаканах на подоконнике. Этот метод отлично подходит для тех, кто хочет увеличить количество растений в саду.