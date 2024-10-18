Инфляция в Башкирии уходит в «минус»

Posted 18 октября, 09:19
Published 18 октября, 09:19
Modified 18 октября, 09:53
Updated 18 октября, 09:53
Согласно последним данным, годовая инфляция в Республике в сентябре составила 8%, что является заметным снижением по сравнению с 8,8% в августе. Как считают эксперты, это связано с несколькими факторами, которые повлияли на спрос и предложение товаров.
Во-первых, погодные аномалии на юге страны привели к тому, что поставки свежих овощей и фруктов сместились на начало осени.
— Сезонное удешевление томатов произошло позже обычного. Это также способствовало снижению цен на огурцы и бананы, — отмечают эксперты.
Во-вторых, значительным событием в конце августа стало возобновление работы в регионе одной из крупнейших птицефабрик России. Как сообщают аналитики, это привело к увеличению предложения мяса птицы и яиц на рынке.
Кроме того, рынок новых автомобилей также переживает изменения: под влиянием насыщения авторынка цены на иномарки начали снижаться. А благодаря росту ставок по кредитам и завершению программы льготной ипотеки наблюдается замедление роста цен на стиральные машины и некоторые строительные материалы. Компьютеры и ноутбуки тоже подешевели.
Не остались без внимания и авиаперелеты: спрос со стороны жителей Башкортостана снизился сильнее, чем в 2023 году. В результате авиакомпании вынуждены были снизить цены на билеты для поддержания объемов продаж.
Как ранее сообщал Mkset, башкортостанцы гораздо неохотнее стали брать длительные кредиты на жильё после ужесточения их условий и приближения ставок к рыночным.