Идеальный рецепт из СССР для тыквы — все просто и быстро

Нам потребуются:

300 г очищенной тыквы

250 мл кефира

150 г сахара

270 г манной крупы

1 ч.л соды

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Для сиропа возьмем:

100 мл воды

Лимонный сок

100 г сахара



Или купим готовый в магазине. Во времена СССР этот рецепт всегда исполнялся с домашним сиропом, но теперь его можно купить. Можно придать выпечке из тыквы национальный колорит и полить ее вместо сиропа шикарным на вкус и аромат мёдом из Башкирии.



Ниже видеорецепт блюда из тыквы

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