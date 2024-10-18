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Posted 18 октября, 12:24

Published 18 октября, 12:24

Modified 18 октября, 12:26

Updated 18 октября, 12:26

Идеальный рецепт из СССР для тыквы — все просто и быстро

Идеальный рецепт из СССР для тыквы — все просто и быстро

18 октября 2024, 12:24
Фото: mkset.ru
Так тыкву вы еще не готовили: проверенный поколениями домашний рецепт из тыквы от прабабушки редактора Mkset.

Осенний пирог из тыквы

Рады поделиться с Вами домашним рецептом блюда из тыквы, по которому моя семья готовит поколениями со времен СССР. Это абсолютно простой рецепт, даже не надо предварительно запекать тыкву в духовке. Такое блюдо из тыквы моментально сметается со стола гостями и родственниками даже зимой. Сочная вкусная тыква — яркая изюминка застолья. А от выпечки с тыквой все будут без ума.

Фото: mkset.ru

Рецепт пирога из тыквы

Нам потребуются:
300 г очищенной тыквы
250 мл кефира
150 г сахара
270 г манной крупы
1 ч.л соды
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Для сиропа возьмем:
100 мл воды
Лимонный сок
100 г сахара

Или купим готовый в магазине. Во времена СССР этот рецепт всегда исполнялся с домашним сиропом, но теперь его можно купить. Можно придать выпечке из тыквы национальный колорит и полить ее вместо сиропа шикарным на вкус и аромат мёдом из Башкирии.

Ниже видеорецепт блюда из тыквы
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Выпекаем наш тыквенный пирог 40 минут при 180 градусах. Поливаем сиропом или башкирским мёдом и готовимся печь новый: его сметают со стола в одного мгновенье.

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