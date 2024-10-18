Эксперты назвали ожирение глобальной пандемией XXI века

Модератором мероприятия выступила Эвелина Закамская, ведущая телеканала «Доктор». Она представила статистические данные от Минздрава РФ. Согласно официальной информации, в стране зарегистрировано около 2,5 миллиона человек с диагнозом «ожирение». Однако, по результатам эпидемиологических исследований, реальное количество пациентов с данной проблемой может быть в десятки раз больше и стремится к 45 миллионам, пишет newsnn.ru.