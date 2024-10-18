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Posted 18 октября, 11:00

Published 18 октября, 11:00

Modified 18 октября, 11:00

Updated 18 октября, 11:00

Эксперты назвали ожирение глобальной пандемией XXI века

Эксперты назвали ожирение глобальной пандемией XXI века

18 октября 2024, 11:00
Фото: пресс-служба «Промомед»
Ожирение было объявлено пандемией XXI века, представляющей угрозу для всего человечества, в ходе обсуждения этой проблемы на бизнес-завтраке, который прошел в середине октября в ресторане Butler в Москве.

Модератором мероприятия выступила Эвелина Закамская, ведущая телеканала «Доктор». Она представила статистические данные от Минздрава РФ. Согласно официальной информации, в стране зарегистрировано около 2,5 миллиона человек с диагнозом «ожирение». Однако, по результатам эпидемиологических исследований, реальное количество пациентов с данной проблемой может быть в десятки раз больше и стремится к 45 миллионам, пишет newsnn.ru.

Избыточный вес является основной причиной множества заболеваний, включая сердечно-сосудистые расстройства (инсульты, инфаркты) и диабет. Ожирение может сократить продолжительность жизни человека на 3 — 10 лет в зависимости от степени его тяжести. Это обстоятельство уже становится серьезной угрозой для здоровья нации.

На мероприятии, в числе участников которого были такие эксперты, как член-корреспондент РАН Екатерина Трошина, заведующий кафедрой эндокринологии Российской медакадемии непрерывного профобразования Минздрава РФ Александр Аметов и заведующая отделением эндокринологии московской городской клинической больницы № 52 Татьяна Маркова, обсуждались мифы и заблуждения, касающиеся методов похудения, а также реальные механизмы, которые могут решить эту проблему.

«Ожирение является серьезной социально значимой проблемой, ведущей к снижению качества жизни и инвалидизации населения», — сказал Александр Аметов.

В ходе мероприятия была озвучена информация о разработках российской фармацевтической компании «Промомед». В частности, профессор Аметов отметил препарат «Велгия» как «современное и доступное средство», подчеркивая его значимость для решения важной медицинской и социальной проблемы. Директор по новым продуктам компании «Промомед» Кира Заславская рассказала о выходе препарата для борьбы с ожирением на российский рынок.

Профессор Аметов также отметил, что в России более 44 миллионов человек страдают от ожирения и нуждаются в эффективной, доступной и безопасной терапии.

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