Эксперты назвали ожирение глобальной пандемией XXI века

Posted 18 октября, 11:00
Published 18 октября, 11:00
Modified 18 октября, 11:00
Updated 18 октября, 11:00
Модератором мероприятия выступила Эвелина Закамская, ведущая телеканала «Доктор». Она представила статистические данные от Минздрава РФ. Согласно официальной информации, в стране зарегистрировано около 2,5 миллиона человек с диагнозом «ожирение». Однако, по результатам эпидемиологических исследований, реальное количество пациентов с данной проблемой может быть в десятки раз больше и стремится к 45 миллионам, пишет newsnn.ru.
Избыточный вес является основной причиной множества заболеваний, включая сердечно-сосудистые расстройства (инсульты, инфаркты) и диабет. Ожирение может сократить продолжительность жизни человека на 3 — 10 лет в зависимости от степени его тяжести. Это обстоятельство уже становится серьезной угрозой для здоровья нации.
На мероприятии, в числе участников которого были такие эксперты, как член-корреспондент РАН Екатерина Трошина, заведующий кафедрой эндокринологии Российской медакадемии непрерывного профобразования Минздрава РФ Александр Аметов и заведующая отделением эндокринологии московской городской клинической больницы № 52 Татьяна Маркова, обсуждались мифы и заблуждения, касающиеся методов похудения, а также реальные механизмы, которые могут решить эту проблему.
«Ожирение является серьезной социально значимой проблемой, ведущей к снижению качества жизни и инвалидизации населения», — сказал Александр Аметов.
В ходе мероприятия была озвучена информация о разработках российской фармацевтической компании «Промомед». В частности, профессор Аметов отметил препарат «Велгия» как «современное и доступное средство», подчеркивая его значимость для решения важной медицинской и социальной проблемы. Директор по новым продуктам компании «Промомед» Кира Заславская рассказала о выходе препарата для борьбы с ожирением на российский рынок.
Профессор Аметов также отметил, что в России более 44 миллионов человек страдают от ожирения и нуждаются в эффективной, доступной и безопасной терапии.