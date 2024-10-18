Домклик: повышение ключевой ставки ЦБ не повлияло на ипотечный рынок в сентябре

По количеству ипотечных кредитов, оформленных в сентябре, лидируют Москва и Санкт-Петербург. В сегменте первичного рынка большинство сделок заключается по льготным программам. При этом, по словам директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексея Лейпи, растет спрос на кредитование по базовым ставкам. Так, в Москве количество таких выдач в сентябре выросло на 44%, а в Санкт-Петербурге — на 84%.