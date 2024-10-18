Домклик: повышение ключевой ставки ЦБ не повлияло на ипотечный рынок в сентябре

Posted 18 октября, 14:26
Published 18 октября, 14:26
Modified 18 октября, 14:27
Updated 18 октября, 14:27
По данным аналитического центра «Домклик», в сентябре 2024 года доли выдачи ипотеки сохранились почти на тех же позициях, как и в предыдущем месяце. Это касается ипотечных кредитов в сегментах первичного и вторичного жилья, а также кредитов на ИЖС, пишет properm.ru.
Так, Сбербанк за сентябрь выдал 49,9 тысячи кредитов на ипотеку на общую сумму более 225 млрд руб. В августе было заключено 49,8 тыс. таких сделок, а в июле — 52,6 тысячи
Аналитики отметили некоторое снижение спроса из-за приостановки льготной программы «Семейная ипотека». Однако они прогнозируют, что показатели улучшатся после перераспределения лимитов и возобновления кредитования по льготной программе.
По количеству ипотечных кредитов, оформленных в сентябре, лидируют Москва и Санкт-Петербург. В сегменте первичного рынка большинство сделок заключается по льготным программам. При этом, по словам директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексея Лейпи, растет спрос на кредитование по базовым ставкам. Так, в Москве количество таких выдач в сентябре выросло на 44%, а в Санкт-Петербурге — на 84%.
Сохраняется спрос на ипотеку на рынке строящегося жилья — за сентябрь было выдано 17,3 тыс. таких кредитов. Но на рынке готового жилья спрос на ипотеку сократился по сравнению с августом на 8,4% — до 29,1 тыс. сделок.
По мнению аналитиков, объем кредитования жилья на вторичном рынке почти не изменился в течение 2024 года, несмотря на удорожание ипотечных кредитов. В этом сегменте выдается примерно 30 тыс. ипотечных кредитов в месяц. При этом доля вторички в общем объеме ипотечного кредитования выше, чем доля первичного сегмента, — 58,4% против 35%.