Декабрист: как превратить ваш дом в цветущий оазис в зимние месяцы

Пересаживать декабрист следует каждые 1-2 года, чтобы корни имели достаточно места для роста. Лучше всего это делать в марте, после периода покоя. Для пересадки используйте кактусовый компост с добавлением песка для улучшения дренажа. Если вы хотите размножить свое растение, черенки лучше всего брать в мае. Дайте им подсохнуть день или два, затем посадите в смесь компоста и песка.