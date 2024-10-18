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Posted 18 октября, 07:29

Published 18 октября, 07:29

Modified 18 октября, 07:31

Updated 18 октября, 07:31

Беспрецедентные скидки 25% в ЖК Tau House: выгода может достигать 4,8 млн рублей

Беспрецедентные скидки 25% в ЖК Tau House: выгода может достигать 4,8 млн рублей

18 октября 2024, 07:29
Фото: ГК «Садовое кольцо»
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ГК «Садовое кольцо» запускает новую акцию на последние квартиры в современном жилом комплексе в Октябрьском районе Уфы — все лоты стали доступнее на 25%.

Третья очередь ЖК Tau House уже получила разрешение на ввод, и счастливые новоселы жилья активно получают ключи от новых квартир. Теперь цены на лоты стартуют от 7,3 млн руб. — столько стоит «евродвушка» площадью 39 кв. м с предчистовой отделкой white box. Максимальная выгода от скидки для покупателей может достигать 4,8 млн руб.

Жилой комплекс расположен всего в шести километрах от исторического центра Уфы, в динамичном и современном Октябрьском районе с уже сложившейся инфраструктурой. В радиусе одного километра находятся река Уфа и Кошкин лес. Архитектурные решения шести высотных жилых домов ЖК Tau House в стиле северного модернизма отвечают мировым трендам комфортной городской среды.

Витражное остекление балконов и лоджий, вертикальные эркеры и просторные входные группы с большим объемом остекления подчеркивают исключительную для города стилистику современных жилых кварталов. Безопасный обустроенный внутренний двор с системами контроля доступа на входе полностью свободен от машин, подземный паркинг рассчитан на 402 машино-места.

#Андрей Королев#Новости#Уфа
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