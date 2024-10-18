Беспрецедентные скидки 25% в ЖК Tau House: выгода может достигать 4,8 млн рублей

Третья очередь ЖК Tau House уже получила разрешение на ввод, и счастливые новоселы жилья активно получают ключи от новых квартир. Теперь цены на лоты стартуют от 7,3 млн руб. — столько стоит «евродвушка» площадью 39 кв. м с предчистовой отделкой white box. Максимальная выгода от скидки для покупателей может достигать 4,8 млн руб.