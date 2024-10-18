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Posted 18 октября, 14:32

Published 18 октября, 14:32

Modified 18 октября, 18:09

Updated 18 октября, 18:09

Башкортостанец сгорел заживо

Башкортостанец сгорел заживо

18 октября 2024, 14:32
Фото: МЧС по РБ
Трагическое происшествие случилось днём пятницы, 18 октября, в частном секторе Белебее — сообщают в МЧС по Башкирии.

По данным спасателей, огонь охватил одноэтажный жилой дом. Жильцы соседних участков заметили густой столб дыма и вызвали «службу 112». Прибывшие на место спасатели принялись ликвидировать пламя — в ходе тушения пожара сотрудники МЧС нашли бездыханное тело мужчины без одежды. Реанимировать его не удалось — смерть 74-летнего хозяина дома наступила задолго до приезда оперативных служб. В МЧС проинформировали, что мужчина, судя по всему, скончался, на пути к окну — через него он хотел покинуть дом, но задохнулся.

Что привело к пожару — выясняется. Дознаватель и следователи проверяют различные версии трагедии.

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Ранее Mkset сообщал о том, что жертвой пожара в Альшеевском районе Башкирии стала пенсионерку, пережившая события Великой Отечественной войны.

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