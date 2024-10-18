Башкортостанец сгорел заживо

По данным спасателей, огонь охватил одноэтажный жилой дом. Жильцы соседних участков заметили густой столб дыма и вызвали «службу 112». Прибывшие на место спасатели принялись ликвидировать пламя — в ходе тушения пожара сотрудники МЧС нашли бездыханное тело мужчины без одежды. Реанимировать его не удалось — смерть 74-летнего хозяина дома наступила задолго до приезда оперативных служб. В МЧС проинформировали, что мужчина, судя по всему, скончался, на пути к окну — через него он хотел покинуть дом, но задохнулся.