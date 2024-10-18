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Posted 18 октября, 06:02

Published 18 октября, 06:02

Modified 18 октября, 08:03

Updated 18 октября, 08:03

В Нефтекамске завершается строительство школы

Башкирскую школу строят сразу по всем фронтам

18 октября 2024, 06:02
Фото: Эльдар Валидов

В Нефтекамске завершается строительство школы

В Нефтекамске интенсивно продолжается строительство новой школы на 1225 мест, которую с нетерпением ждут местные жители, сообщает в пятницу, 18 октября, глава администрации города Эльдар Валидов.

Эльдар Валидов рассказал о ходе работ новой школы в городе: «Строительство школы продолжается, и рабочие активно трудятся». Один из корпусов уже почти готов, началась обшивка фасада, а внутренние отделочные работы идут полным ходом. Таким образом, школу строят сразу и внутри, и снаружи.

Кроме того, возводятся стены спортивного зала, а в актовом зале устанавливаются подиумы для сидений. Интересной особенностью этого зала станет его амфитеатровая форма, что должно сделать мероприятия более удобными для зрителей. В столовой также идет установка системы вентиляции.

Фото: Эльдар Валидов

Стоит отметить, что первый камень новой школы был заложен в апреле 2023 года. Тогда на мероприятие присутствовали мэр города Эльдар Валидов, задержанный вице-премьер Башкирии Алан Марзаев, министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Хажин. Как ранее сообщали местные СМИ, проект реализуется в рамках национального проекта «Образование», в который Республика Башкортостан включила Нефтекамск через концессионное соглашение сроком на 10 лет. Соглашение охватывает три этапа: проектирование, строительство и оснащение учебного заведения современными средствами обучения. Срок ввода объекта был намечен на конец 2024 года.

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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе строиться долгожданный детский садик, который сдадут в 2025 году.

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