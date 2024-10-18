Башкирскую школу строят сразу по всем фронтам

Стоит отметить, что первый камень новой школы был заложен в апреле 2023 года. Тогда на мероприятие присутствовали мэр города Эльдар Валидов, задержанный вице-премьер Башкирии Алан Марзаев, министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Хажин. Как ранее сообщали местные СМИ, проект реализуется в рамках национального проекта «Образование», в который Республика Башкортостан включила Нефтекамск через концессионное соглашение сроком на 10 лет. Соглашение охватывает три этапа: проектирование, строительство и оснащение учебного заведения современными средствами обучения. Срок ввода объекта был намечен на конец 2024 года.