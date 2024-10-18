Башкирскую школу строят сразу по всем фронтам

Posted 18 октября, 06:02
Published 18 октября, 06:02
Modified 18 октября, 08:03
Updated 18 октября, 08:03
Эльдар Валидов рассказал о ходе работ новой школы в городе: «Строительство школы продолжается, и рабочие активно трудятся». Один из корпусов уже почти готов, началась обшивка фасада, а внутренние отделочные работы идут полным ходом. Таким образом, школу строят сразу и внутри, и снаружи.
Кроме того, возводятся стены спортивного зала, а в актовом зале устанавливаются подиумы для сидений. Интересной особенностью этого зала станет его амфитеатровая форма, что должно сделать мероприятия более удобными для зрителей. В столовой также идет установка системы вентиляции.
Стоит отметить, что первый камень новой школы был заложен в апреле 2023 года. Тогда на мероприятие присутствовали мэр города Эльдар Валидов, задержанный вице-премьер Башкирии Алан Марзаев, министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Хажин. Как ранее сообщали местные СМИ, проект реализуется в рамках национального проекта «Образование», в который Республика Башкортостан включила Нефтекамск через концессионное соглашение сроком на 10 лет. Соглашение охватывает три этапа: проектирование, строительство и оснащение учебного заведения современными средствами обучения. Срок ввода объекта был намечен на конец 2024 года.