Закопайте лаврушку и ждите невероятный урожай: это поможет подготовить почву

Осень — это не только время сбора урожая, но и период подготовки садового участка к зиме. В последние годы дачники все чаще прибегают к необычным методам, чтобы улучшить состояние почвы и защитить растения. Одним из таких методов стало использование лаврового листа.

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