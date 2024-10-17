За 5 лет ПЦБК выпустила в водоемы почти 20 тысяч рыб

Posted 17 октября, 09:52
Published 17 октября, 09:52
Modified 17 октября, 09:52
Updated 17 октября, 09:52
К участию в реализации экологических инициатив привлечена и Пермская целлюлозно-бумажная компания (ПЦБК), один из крупнейших производителей тарного картона и гофроупаковки в России.
Компания считает заботу об экологии неотъемлемой частью своей деятельности. ПЦБК принимает участие в лесовосстановительных мероприятиях и работе по повышению биоразнообразия в реках и прудах. Предприятие арендует более 400 тысяч гектаров лесных участков для заготовки березы на производство бумаги и организует посадки елей на месте вырубленных берез, придерживаясь принципа: сколько гектаров деревьев вырубили, столько нужно восстановить. Об этом сообщает properm
В 2024 году ПЦБК провела восстановительные мероприятия на территории в почти две тысячи гектаров, в частности посадила более 700 гектаров молодого леса. За последние пять лет высадили свыше 12 миллионов саженцев деревьев на площади 3686 гектаров, а общая площадь восстановления превысила 13 тысяч гектаров. Все чаще для посадок используют саженцы с закрытой корневой системой.
Помимо этого, ежегодно предприятие проводит акции по зарыблению водоёмов Пермского края и других регионов. Так, 7 октября компания выпустила 2,2 тысячи особей молоди белого амура в Нытвенский пруд, один из крупнейших искусственных водоёмов европейской части России. За пять лет сотрудники предприятия заселили водоёмы почти двадцатью тысячами особей рыб разных видов, среди них — более девяти тысяч мальков белого амура в Суксунском пруду Пермского края и более двух тысяч в Заинском водохранилище Татарстана. В 2022 году компания выпустила шесть с половиной тысяч мальков краснокнижной стерляди в Камское водохранилище.
Генеральный директор компании Юрий Марков отметил, что мероприятия по восполнению природных ресурсов представляют лишь часть деятельности, которую компания направляет на реализацию целей, связанных с охраной окружающей среды. Предприятие модернизирует очистные сооружения и уменьшает удельное потребление воды. Также для сохранения деревьев компания использует макулатуру в качестве базового сырья для производства картона, обеспечивая тем самым поддержку делу развития экономики замкнутого цикла.
Напомним, что в июне 2024 года ПЦБК выдали комплексное экологическое разрешение Росприроднадзора. В мае предприятие первым в целлюлозно-бумажной отрасли было включено в государственный реестр утилизаторов.