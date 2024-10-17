За 5 лет ПЦБК выпустила в водоемы почти 20 тысяч рыб

Помимо этого, ежегодно предприятие проводит акции по зарыблению водоёмов Пермского края и других регионов. Так, 7 октября компания выпустила 2,2 тысячи особей молоди белого амура в Нытвенский пруд, один из крупнейших искусственных водоёмов европейской части России. За пять лет сотрудники предприятия заселили водоёмы почти двадцатью тысячами особей рыб разных видов, среди них — более девяти тысяч мальков белого амура в Суксунском пруду Пермского края и более двух тысяч в Заинском водохранилище Татарстана. В 2022 году компания выпустила шесть с половиной тысяч мальков краснокнижной стерляди в Камское водохранилище.