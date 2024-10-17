ВТБ: переток средств с ипотеки на вклады усиливается

«В условиях стабильного повышения ключевой ставки и одновременного „охлаждения“ рынка ипотеки переток средств, который заемщики могли направить на первый взнос по кредиту, но в итоге разместили на вклады, усиливается. Еще в середине года мы ожидали, что он составит 380 млрд рублей, но „заморозки“ на кредитном рынке и ставки выше 20% по вкладам, заставляют нас пересмотреть свой прогноз. Сейчас мы оцениваем этот переток уже минимум в 420 млрд рублей», — прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.