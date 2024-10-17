Веселый уфимский вахтовик устроил скандал в аэропорту

В среду, 16 октября, в дежурную часть Линейного отделения полиции аэропорта Сургута поступило сообщение о необходимости вызова полиции к воздушному судну «Сургут — Уфа». На месте происшествия сотрудники транспортной полиции задержали 39-летнего мужчину из Республики Башкортостан, который ранее не имел проблем с законом. Выяснилось, что задержанный собирался вернуться домой после вахты на рейсе «Сургут — Уфа».