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Posted 17 октября, 09:09

Published 17 октября, 09:09

Modified 17 октября, 09:11

Updated 17 октября, 09:11

Уфимца задержали за дебош на вахте

Веселый уфимский вахтовик устроил скандал в аэропорту

17 октября 2024, 09:09
Фото: 1MI

Уфимца задержали за дебош на вахте

Сотрудникам линейного отделения полиции аэропорта пришлось разбираться с пассажиром у трапа самолета «Сургут — Уфа», сообщает МВД России в четверг, 17 октября.

В среду, 16 октября, в дежурную часть Линейного отделения полиции аэропорта Сургута поступило сообщение о необходимости вызова полиции к воздушному судну «Сургут — Уфа». На месте происшествия сотрудники транспортной полиции задержали 39-летнего мужчину из Республики Башкортостан, который ранее не имел проблем с законом. Выяснилось, что задержанный собирался вернуться домой после вахты на рейсе «Сургут — Уфа».

— Ожидая вылета и пройдя контроль, он распивал алкогольные напитки в стерильной зоне аэропорта. После объявления посадки авиапассажир подошел к стойке регистрации, где его заметили работники авиакомпании. На тот момент мужчина плохо держался на ногах и проявлял признаки алкогольного опьянения, в связи с чем ему было отказано в посадке, — сообщает сургутский линейный отдел МВД РФ на транспорте. — Транспортные полицейские доставили нарушителя в дежурную часть для проведения медицинского освидетельствования. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в его дыхании.

В отношении вахтовика был составлен протокол по статье 20.21 Кодекса об административных правонарушениях о появлении в общественных местах в состоянии опьянения. Ему предстоит уплатить штраф.

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Напомним, ранее в сценарий «Пьяная дорога с вахты домой» попали уфимские вахтовики, возвращавшиеся с работы на поезде.

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