Веселый уфимский вахтовик устроил скандал в аэропорту

Posted 17 октября, 09:09
Published 17 октября, 09:09
Modified 17 октября, 09:11
Updated 17 октября, 09:11
В среду, 16 октября, в дежурную часть Линейного отделения полиции аэропорта Сургута поступило сообщение о необходимости вызова полиции к воздушному судну «Сургут — Уфа». На месте происшествия сотрудники транспортной полиции задержали 39-летнего мужчину из Республики Башкортостан, который ранее не имел проблем с законом. Выяснилось, что задержанный собирался вернуться домой после вахты на рейсе «Сургут — Уфа».
— Ожидая вылета и пройдя контроль, он распивал алкогольные напитки в стерильной зоне аэропорта. После объявления посадки авиапассажир подошел к стойке регистрации, где его заметили работники авиакомпании. На тот момент мужчина плохо держался на ногах и проявлял признаки алкогольного опьянения, в связи с чем ему было отказано в посадке, — сообщает сургутский линейный отдел МВД РФ на транспорте. — Транспортные полицейские доставили нарушителя в дежурную часть для проведения медицинского освидетельствования. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в его дыхании.
В отношении вахтовика был составлен протокол по статье 20.21 Кодекса об административных правонарушениях о появлении в общественных местах в состоянии опьянения. Ему предстоит уплатить штраф.
Напомним, ранее в сценарий «Пьяная дорога с вахты домой» попали уфимские вахтовики, возвращавшиеся с работы на поезде.