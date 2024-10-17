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Posted 16 октября, 21:00

Published 16 октября, 21:00

Modified 16 октября, 21:00

Updated 16 октября, 21:00

В Уфе тормозят все автобусы

В Уфе тормозят все автобусы

16 октября 2024, 21:00
Фото: 1MI
Операция ГАИ стартовала в башкирской столице в четверг, 17 октября — отчиталась пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Как сообщили в ведомстве, инспекторы будут вести сплошные проверки общественного транспорта — обращать внимание сотрудники ДПС собираются на техническое состояние автобусов. Кроме того, стражи порядка будут строго проверять, проходили ли водители медосмотры и соблюдается ли ими режим отдыха. Свой взор сотрудники обратят и на соответствие нормам перевозок пассажиров.

Аналогичные проверки будут вести сотрудники в октябре ещё дважды — 24 октября и 31 октября.

Автобус устроил массовое ДТП в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о массовой аварии, устроенной на дорогах Уфы автобусом — выезжавший из гаража «НефАЗ» повредил сразу 13 машин.

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