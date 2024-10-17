В Уфе тормозят все автобусы

Posted 16 октября, 21:00
Published 16 октября, 21:00
Modified 16 октября, 21:00
Updated 16 октября, 21:00
Как сообщили в ведомстве, инспекторы будут вести сплошные проверки общественного транспорта — обращать внимание сотрудники ДПС собираются на техническое состояние автобусов. Кроме того, стражи порядка будут строго проверять, проходили ли водители медосмотры и соблюдается ли ими режим отдыха. Свой взор сотрудники обратят и на соответствие нормам перевозок пассажиров.
Аналогичные проверки будут вести сотрудники в октябре ещё дважды — 24 октября и 31 октября.
Ранее Mkset сообщал о массовой аварии, устроенной на дорогах Уфы автобусом — выезжавший из гаража «НефАЗ» повредил сразу 13 машин.