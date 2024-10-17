В Уфе тормозят все автобусы

Как сообщили в ведомстве, инспекторы будут вести сплошные проверки общественного транспорта — обращать внимание сотрудники ДПС собираются на техническое состояние автобусов. Кроме того, стражи порядка будут строго проверять, проходили ли водители медосмотры и соблюдается ли ими режим отдыха. Свой взор сотрудники обратят и на соответствие нормам перевозок пассажиров.