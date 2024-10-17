Когда тянет на остренькое: ребенок перекусил острыми щипцами в Уфе

Процедура была проведена с использованием специального устройства — эндокорзины. Это позволило аккуратно захватить и извлечь инородный предмет, не повредив слизистую оболочку желудка и пищевода. Состояние мальчика улучшилось после операции, и через несколько дней он был выписан домой с рекомендациями.