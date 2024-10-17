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Posted 17 октября, 08:15

Published 17 октября, 08:15

Modified 17 октября, 08:37

Updated 17 октября, 08:37

Ребенок в Уфе проглотил маникюрные шипцы

Когда тянет на остренькое: ребенок перекусил острыми щипцами в Уфе

17 октября 2024, 08:15
Фото: Минздрав Башкирии

Ребенок в Уфе проглотил маникюрные шипцы

Сюжет
Дети
Врачи городской детской больницы №17 Уфы провели уникальную операцию, вытащив из желудка 6-летнего мальчика инородный предмет, сообщает Минздрав Башкирии.

Мальчик, по неосторожности проглотивший щипцы, попал в больницу с острыми болями в животе. Врачи оценили ситуацию и приняли решение о проведении лечебной фиброгастроскопии под общим обезболиванием.

Процедура была проведена с использованием специального устройства — эндокорзины. Это позволило аккуратно захватить и извлечь инородный предмет, не повредив слизистую оболочку желудка и пищевода. Состояние мальчика улучшилось после операции, и через несколько дней он был выписан домой с рекомендациями.

Фото: Минздрав Башкирии

Как стало известно, за 2024 год с помощью нового оборудования в больнице было проведено более 2000 исследований, что позволило помочь свыше 50 пациентам и предотвратить серьезные осложнения, такие как перфорации пищевода и органов желудочно-кишечного тракта.

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Как ранее сообщал Mkset, в перинатальном центре состоялась сложная высокотехнологичная операция — кесарево сечение при врастании плаценты.

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