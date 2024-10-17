Когда тянет на остренькое: ребенок перекусил острыми щипцами в Уфе

Posted 17 октября, 08:15
Published 17 октября, 08:15
Modified 17 октября, 08:37
Updated 17 октября, 08:37
Мальчик, по неосторожности проглотивший щипцы, попал в больницу с острыми болями в животе. Врачи оценили ситуацию и приняли решение о проведении лечебной фиброгастроскопии под общим обезболиванием.
Процедура была проведена с использованием специального устройства — эндокорзины. Это позволило аккуратно захватить и извлечь инородный предмет, не повредив слизистую оболочку желудка и пищевода. Состояние мальчика улучшилось после операции, и через несколько дней он был выписан домой с рекомендациями.
Как стало известно, за 2024 год с помощью нового оборудования в больнице было проведено более 2000 исследований, что позволило помочь свыше 50 пациентам и предотвратить серьезные осложнения, такие как перфорации пищевода и органов желудочно-кишечного тракта.
Как ранее сообщал Mkset, в перинатальном центре состоялась сложная высокотехнологичная операция — кесарево сечение при врастании плаценты.