В ТПП РБ состоялась встреча с делегацией КНР

В ходе встречи участники наметили перспективы совместного развития производств и запуска новых мощностей. Отметим, что в партнерстве КНР и Башкортостана уже есть определенные наработки, которые охватывают широкий спектр направлений (поставки медицинского и с/х оборудования, интеграция в сфере нефтехимической промышленности и др.). Учитывая промышленный потенциал и логистическое преимущество Башкортостана, а также ключевые направления деятельности компании КНР, у обеих сторон есть все шансы для успешного развития новых перспективных векторов сотрудничества.