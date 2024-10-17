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Posted 17 октября, 06:28

Published 17 октября, 06:28

Modified 17 октября, 06:30

Updated 17 октября, 06:30

В ТПП РБ состоялась встреча с делегацией КНР

В ТПП РБ состоялась встреча с делегацией КНР

17 октября 2024, 06:28
Фото: ТПП РБ
Наряду с предприятиями Башкортостана, во встрече приняли участие представители министерства промышленности, энергетики и инноваций РБ и ТПП РБ.

В текущей экономической ситуации интеграция РБ с КНР является одним из ключевых направлений стратегического развития Башкортостана. КНР сегодня считается партнером №1 по внешнеторговому обороту для России и Башкортостана. Многие башкирские предприятия нуждаются в поставке не только оборудования из Китая, но и самой технологической цепочки, лицензии на производство и технологии выпуска продукции под ключ.

Большой вклад в углубление кооперации с КНР вносит ТПП РБ. Важным звеном выстраивания кооперационной цепочки стало открытие при палате (при поддержке ТПП РФ) Башкирско-китайского торгового дома. Он обеспечивает надежные платежи, оказывает услуги под ключ по внешнеэкономической деятельности и таможенному сопровождению, также здесь отрабатывается и научное взаимодействие — грамотное написание техзаданий в части приобретения технологий производства и оборудования.

В ходе встречи участники наметили перспективы совместного развития производств и запуска новых мощностей. Отметим, что в партнерстве КНР и Башкортостана уже есть определенные наработки, которые охватывают широкий спектр направлений (поставки медицинского и с/х оборудования, интеграция в сфере нефтехимической промышленности и др.). Учитывая промышленный потенциал и логистическое преимущество Башкортостана, а также ключевые направления деятельности компании КНР, у обеих сторон есть все шансы для успешного развития новых перспективных векторов сотрудничества.

#Андрей Королев#Экономика#Новости
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