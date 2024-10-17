Уфимцы получают пенсии умерших

Posted 17 октября, 11:21
Published 17 октября, 11:21
Modified 17 октября, 13:28
Updated 17 октября, 13:28
Каждый год в Республике Башкортостан десятки людей обращаются за выплатами пенсионных накоплений, оставшимися после их близких. В 2024 году на эти цели было направлено 124,4 миллиона рублей.
Как стало известно, заявление о выплате пенсионных накоплений можно подать в течение полугода после ухода человека из жизни.
— Если этот срок упущен, то восстановить право на получение средств можно через суд, — сообщает пресс-служба Социального фонда России.
Интересно, что владелец пенсионных накоплений может сам определить, кто станет правопреемником и в каких долях будут распределены средства. Если же такого заявления нет, выплаты получат правопреемники первой очереди: дети, супруги и родители. В случае их отсутствия, к делу подключатся правопреемники второй очереди — братья, сестры и даже бабушки с дедушками.
Стоит отметить, что в среднем каждый из оформивших такое пенсионное наследство в Башкирии, получает около 50 тысяч рублей.