Уфимцы получают пенсии умерших

Интересно, что владелец пенсионных накоплений может сам определить, кто станет правопреемником и в каких долях будут распределены средства. Если же такого заявления нет, выплаты получат правопреемники первой очереди: дети, супруги и родители. В случае их отсутствия, к делу подключатся правопреемники второй очереди — братья, сестры и даже бабушки с дедушками.