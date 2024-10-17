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Posted 17 октября, 11:21

Published 17 октября, 11:21

Modified 17 октября, 13:28

Updated 17 октября, 13:28

В Башкирии пенсии передают по наследству

Уфимцы получают пенсии умерших

17 октября 2024, 11:21
Фото: 1MI

В Башкирии пенсии передают по наследству

В Республике более 2500 правопреемников получили пенсионные накопления своих ушедших родственников, сообщает в четверг, 17 октября, Социальный фонд России.

Каждый год в Республике Башкортостан десятки людей обращаются за выплатами пенсионных накоплений, оставшимися после их близких. В 2024 году на эти цели было направлено 124,4 миллиона рублей.

Как стало известно, заявление о выплате пенсионных накоплений можно подать в течение полугода после ухода человека из жизни.

— Если этот срок упущен, то восстановить право на получение средств можно через суд, — сообщает пресс-служба Социального фонда России.

Интересно, что владелец пенсионных накоплений может сам определить, кто станет правопреемником и в каких долях будут распределены средства. Если же такого заявления нет, выплаты получат правопреемники первой очереди: дети, супруги и родители. В случае их отсутствия, к делу подключатся правопреемники второй очереди — братья, сестры и даже бабушки с дедушками.

Стоит отметить, что в среднем каждый из оформивших такое пенсионное наследство в Башкирии, получает около 50 тысяч рублей.

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Как ранее сообщал Mkset, житель Башкирии унаследовал долги умершего заемщика перед банком.

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