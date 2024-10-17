Уфимскую колоннаду окрасят иностранными флагами

Ранее Mkset информировал о том, что в Уфу к спортивному форуму прилетел известный комментатор Дмитрий Губерниев. Одним из первых объектов, который посетил спортивный журналист, стал новый Центр фехтования — его в башкирской столице открыли в первый день проведения форума, в этот же день объект принял и первые спортивные соревнования.