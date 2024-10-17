Уфимскую колоннаду окрасят иностранными флагами

Posted 17 октября, 13:56
Published 17 октября, 13:56
Modified 17 октября, 19:23
Updated 17 октября, 19:23
Напомним, колоннаду — символ дружбы между Башкирией и Абхазией — на Набережной реки Белой открыли 10 октября 2024 года, когда в город прилетал президент частично признаного государства Аслан Бжания. Президент Абхазии тогда прибыл в Уфу для участия в мероприятиях по случаю Дня Республики Башкортостан. Объект копирует аналогичную достопримечательность, установленную на Набережной Махаджиров в Сухуми.
Как проинформировали в мэрии Уфы, до 20 октября по вечерам колоннаду будут использовать для проецирования светомузыкальных шоу — начинаются они ровно в 20:00 и длятся около семи минут.
Власти города также сообщили, что в остальное время, пока будет работать вечернее уличное освещение, на колоннаду будут проецировать флаги Башкортостана, Российской Федерации и стран — участниц форума «Россия — спортивная держава».
Ранее Mkset информировал о том, что в Уфу к спортивному форуму прилетел известный комментатор Дмитрий Губерниев. Одним из первых объектов, который посетил спортивный журналист, стал новый Центр фехтования — его в башкирской столице открыли в первый день проведения форума, в этот же день объект принял и первые спортивные соревнования.