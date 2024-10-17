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Posted 17 октября, 13:05

Published 17 октября, 13:05

Modified 17 октября, 13:16

Updated 17 октября, 13:16

Уфа отметит юбилей Мустая Карима

Уфа отметит юбилей Мустая Карима

17 октября 2024, 13:05
Фото: пресс-служба главы РБ
В столице Башкирии у памятника Мустаю Кариму 21 октября пройдет торжественное возложение цветов.

В рамках празднования 105-летия со дня рождения великого башкирского поэта и писателя Мустая Карима, 21 октября в 16:00 в Уфе состоится торжественное возложение цветов. Мероприятие состоится у памятника литератора и соберет представителей различных сфер культуры и искусства. В числе участников будут дочь Мустафы Сафича — Альфия Каримова, мэр города Ратмир Мавлиев, а также студенты и школьники.

Программа мероприятия включает музыкально-поэтическую композицию от артистов Национального молодежного театра Республики Башкортостан имени Мустая Карима. Гостям представят стихи и песни знаменитого мастера слова. Кроме того, будут вручены несколько грантов имени Мустая Карима студентам факультета башкирской филологии, востоковедения и журналистики Уфимского университета науки и технологий.

Праздничные события не ограничиваются только Уфой. Так, 20 октября в Казани пройдет памятное мероприятие в сквере имени Мустая Карима с участием студентов Казанского Государственного института культуры и артистов народного ансамбля «Аҡ Тирәк». В других регионах России также запланированы различные события, включая кинопоказы и спектакли.

К примеру, в ЯНАО пройдут Дни башкирского театра и кинематографии. В Крыму проведут Межрегиональный мост «Творческий мир Мустая Карима», где библиотеки представят исследовательские работы по творчеству писателя.

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