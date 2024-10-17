Уфа отметит юбилей Мустая Карима

В рамках празднования 105-летия со дня рождения великого башкирского поэта и писателя Мустая Карима, 21 октября в 16:00 в Уфе состоится торжественное возложение цветов. Мероприятие состоится у памятника литератора и соберет представителей различных сфер культуры и искусства. В числе участников будут дочь Мустафы Сафича — Альфия Каримова, мэр города Ратмир Мавлиев, а также студенты и школьники.