Охранники жили впроголодь в Башкирии

Posted 17 октября, 06:47
Published 17 октября, 06:47
Modified 17 октября, 07:50
Updated 17 октября, 07:50
Межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело против руководства частной охранной организации «Служба Безопасности».
По информации следствия, с января по июль 2024 года шесть сотрудников этой компании получали зарплату ниже установленного минимального размера оплаты труда. В результате чего сумма за должности работникам составила более ₽140 000. Как выяснили следователи, несмотря на наличие денежных средств, руководство предпочло направить их на другие нужды, оставив своих работников без заслуженной оплаты.
— Следственные действия продолжаются: специалисты собирают необходимые документы, анализируют финансовое положение компании и готовят правовую оценку действий (или бездействия) руководства, — сообщили в пресс-службе СК РБ.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе мужчина на протяжении месяца тайком выносил из магазина строительные материалы и продавал их на стороне.