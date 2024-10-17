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Posted 17 октября, 06:47

Published 17 октября, 06:47

Modified 17 октября, 07:50

Updated 17 октября, 07:50

Охранники жили впроголодь в Башкирии

Охранники жили впроголодь в Башкирии

17 октября 2024, 06:47
Фото: 1MI
В Белорецке местная охранная организация задолжала своим работникам более ₽140 000, сообщает в четверг, 17 октября, Следственный комитет Республики Башкортостан.

Межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело против руководства частной охранной организации «Служба Безопасности».

По информации следствия, с января по июль 2024 года шесть сотрудников этой компании получали зарплату ниже установленного минимального размера оплаты труда. В результате чего сумма за должности работникам составила более ₽140 000. Как выяснили следователи, несмотря на наличие денежных средств, руководство предпочло направить их на другие нужды, оставив своих работников без заслуженной оплаты.

— Следственные действия продолжаются: специалисты собирают необходимые документы, анализируют финансовое положение компании и готовят правовую оценку действий (или бездействия) руководства, — сообщили в пресс-службе СК РБ.
Уфимец месяц воровал в магазине
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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе мужчина на протяжении месяца тайком выносил из магазина строительные материалы и продавал их на стороне.

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