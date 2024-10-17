Охранники жили впроголодь в Башкирии

По информации следствия, с января по июль 2024 года шесть сотрудников этой компании получали зарплату ниже установленного минимального размера оплаты труда. В результате чего сумма за должности работникам составила более ₽140 000. Как выяснили следователи, несмотря на наличие денежных средств, руководство предпочло направить их на другие нужды, оставив своих работников без заслуженной оплаты.