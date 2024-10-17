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Posted 17 октября, 11:37

Published 17 октября, 11:37

Modified 17 октября, 11:39

Updated 17 октября, 11:39

QR и СБП вытеснят банковские карты и наличные

QR и СБП вытеснят банковские карты и наличные

17 октября 2024, 11:37
Фото: 1MI
Через пять лет наиболее популярными способами оплаты станут СБП и QR-коды — будущее за ними видят 37% и 33% клиентов, которые приняли участие в опросе* ВТБ в преддверии форума FINOPOLIS 2024.

По мнению трети опрошенных, в пятёрку популярных способов оплаты войдут биометрия (лицо, голос, сетчатка) и планируемые к внедрению цифровые рубли.

Большинство участников опросов предпочитают новые и современные способы оплаты только тогда, когда они удобны (69%) и дают дополнительные преимущества, такие как кешбэк (37%). 22% россиян считают себя новаторами и любят пробовать всё новое и современное. Согласны воспользоваться распространенным способом оплаты, если нет других альтернатив, не более 10%.

По словам старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова, технология deepfake не может обмануть искусственный интеллект, который используется при биоэквайринге.

На сегодня наиболее распространенные способы оплаты среди россиян включают в себя банковские карты (86% населения в возрасте от 18 до 65 лет), СБП (73%), наличные (60%). С помощью QR-кода оплачивают товары и услуги 52% респондентов, через банковское приложение или MirPay — 45%. В приложениях маркетплейсов или социальных сетях рассчитываются 39% наших соотечественников.

*Опрос проведен ВТБ с 1 по 10 октября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

#Андрей Королев#Общество#Новости
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