Осенняя посадка лука: как получить ранний урожай

Первый шаг к успешному урожаю — правильный выбор посадочного материала. Ключ к успеху — это мелкий луковый севок, который не склонен к стрелкованию. Для зимней посадки подходит мелкий луковый севок, диаметр которого не превышает 1 см. Крупные луковицы часто образуют стрелки, что негативно сказывается на урожае. Перед посадкой внимательно осмотрите севок и удалите все поврежденные или больные экземпляры.