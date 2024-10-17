Не выбрасывайте старую ванну: 5 креативных идей для дачного участка

Когда эмаль потемнела, а на поверхности ванны появились ржавчина и сколы, большинству людей кажется, что она уже бесполезна. Но на самом деле это не так. Металлолом — не единственное ее будущее. Существует множество интересных и креативных способов подарить старой ванне новую жизнь на дачном участке. Самое главное — проявить немного фантазии.