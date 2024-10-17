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Posted 17 октября, 06:48

Published 17 октября, 06:48

Modified 17 октября, 06:50

Updated 17 октября, 06:50

Не выбрасывайте старую ванну: 5 креативных идей для дачного участка

Не выбрасывайте старую ванну: 5 креативных идей для дачного участка

17 октября 2024, 06:48
Фото: Изображение Midjourney
Не выбрасывайте старую ванну: 5 креативных идей для дачного участка
Когда старая ванна перестаёт быть полезной в доме, не спешите её выбрасывать. На дачном участке она может обрести новую жизнь и стать не только функциональным элементом, но и украшением. Расскажем, как обычная ванна может превратиться клумбой, прудом или даже мебелью.

Когда эмаль потемнела, а на поверхности ванны появились ржавчина и сколы, большинству людей кажется, что она уже бесполезна. Но на самом деле это не так. Металлолом — не единственное ее будущее. Существует множество интересных и креативных способов подарить старой ванне новую жизнь на дачном участке. Самое главное — проявить немного фантазии.

Ванна-резервуар для воды

Первое, что приходит в голову любому практичному человеку, — использовать ванну для хранения воды. На дачах, особенно в летний период, вода всегда нужна. Огородные растения любят воду, нагретую солнцем, так что ванна, стоящая под открытым небом, может стать удобным резервуаром.

Конечно, ванна сама по себе вряд ли будет смотреться привлекательно посреди участка. Но и здесь можно проявить фантазию: покрасьте её в зелёный цвет, чтобы она сливалась с окружающей средой, или сделайте наоборот — сделайте её ярким акцентом, раскрасив в насыщенные цвета.

Ванна-резервуар для водыВанна-резервуар для воды
Ванна-резервуар для воды. Фото: Изображение Midjourney

Ванна-грядка

Еще одно интересное и практичное применение старой ванны — это грядка. В большом контейнере растения могут чувствовать себя комфортно и даже приносить более высокий урожай. Для создания такой грядки потребуется немного работы: сначала нужно просверлить дополнительные отверстия для стока воды, затем уложить дренаж из гравия или щебня. На этот слой насыпается плодородная почва.

— Кабачки и огурцы просто обожают такие ванны-грядки. Благодаря тому, что их легко накрыть плёнкой, вы можете создать для растений идеальные тепличные условия, — рассказала Марина Волкова. садовник и автор проекта «уДачный проект»

Это удобно и практично — в отличие от стационарных грядок, ванну можно переместить в любое место на участке. К тому же, она меньше подвержена засухе, так как вода в такой грядке распределяется более равномерно.

Клумба из ванны

Если вы любите яркие цветочные композиции, старая ванна может стать идеальной основой для создания клумбы. Многие садоводы отмечают, что такое украшение становится настоящей изюминкой участка.

Для начала ванну нужно подготовить — выкрасить её в подходящий цвет и продумать дренаж. В качестве декора можно использовать мозаику из битой плитки или яркие краски. Все зависит от вашего вкуса и стиля вашего участка.

— Особенно интересно выглядит клумба в стиле прованс, когда ванна остаётся белой, а высаженные в неё цветы создают гармоничную композицию, — замечают огородники с канала «Дача Удачи».
Клумба из ванныКлумба из ванны
Клумба из ванны. Фото: Изображение Midjourney

Ванна-бассейн

Старая ванна также может стать отличной альтернативой надувному бассейну для детей. Всё, что нужно сделать — это продумать систему дренажа и наполнить её водой. В жаркие летние дни такой бассейн станет настоящим спасением для малышей. А в межсезонье этот бассейн можно легко трансформировать в декоративный пруд.

Ванна-пруд

Создать на своем участке декоративный пруд из старой ванны — это не только красиво, но и полезно. Небольшой водоем привнесет уют и прохладу в жаркие летние дни. Для этого нужно выкопать яму под ванну, сделав дренажную подушку из песка и гравия, а затем установить ванну в подготовленное место.

Чтобы она не выделялась белыми стенками, можно покрасить её в тёмный цвет. Декорировать такой пруд можно камнями, галькой или даже небольшим фонтанчиком.

— Мини-пруд из старой ванны — это не просто красиво, но и функционально. Вокруг можно высадить влаголюбивые растения, и ваш участок сразу преобразится, — делится Галина Алексеева в своем канале.
Ванна-прудВанна-пруд
Ванна-пруд. Фото: Изображение Midjourney

Садовая мебель из ванны

Чугунная ванна — это прочный и долговечный материал, а её плавные формы вдохновляют на создание оригинальной мебели. Ванна может стать основой для садового дивана или кресел. Для этого её разрезают болгаркой, а затем шлифуют края. Дополнительно можно окрасить каркас или украсить его мозаикой.

— Такой диван можно установить на террасе или в зоне отдыха на участке. Чтобы добавить комфорта, на дно можно положить мягкие подушки или поролоновый матрас, — добавляют на канале «From the village»

Емкость для компоста

Если вам нужно место для сбора компоста, ванна отлично подойдет для этой цели. Достаточно снабдить её плотно прилегающей крышкой, чтобы предотвратить распространение запахов, и проблема утилизации органических отходов решена. Так вы сможете перерабатывать садовые отходы в удобрение и вносить его в почву на своём участке.

Творческий стол

Иногда достаточно просто совместить несколько функций, чтобы получить оригинальный предмет интерьера. Если заполнить ванну цветами и использовать её как основу для стола, можно создать яркий элемент декора для террасы. Такой стол будет радовать вас цветением круглый год.

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#Ольга Харина#Садоводы#Все материалы авторов#Огород#Сад#КЦ#Дом и сад#Садоводство#Огороды
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