Медведев поручил региональным отделениям ЕР усилить подготовку к будущим выборам

Posted 17 октября, 09:17
Published 17 октября, 09:17
Modified 17 октября, 09:19
Updated 17 октября, 09:19
По словам Медведева, итоги прошедшей избирательной кампании показали, что ЕР уверенно усилила свои позиции, но останавливаться на этом нельзя. Председатель партии заявил о необходимости активной работы с избирателями, исполнения народной программы и реализации поставленных президентом задач.
В числе ключевых задач «Единой России» — контроль за формированием бюджетов на всех уровнях с целью исполнения социальных обязательств и обеспечение защиты национальных интересов. Медведев призвал стремиться к укреплению позиций партии на региональном и муниципальном уровнях и отметил значимость цифровизации и электоральных технологий.
Председатель «Единой России» подчеркнул важность активного вовлечения молодежи и гражданских активистов в жизнь партии, а также рассказал о значимости связи с первичными отделениями, в которых и происходит большая часть партийной работы.
В ходе выступления на встрече врио секретаря генсовета Владимира Якушева прозвучала идея о том, что для победы на выборах следует использовать все возможные инструменты и ресурсы партии и координировать с федеральным центром действия на региональном уровне. Эксперт заявил, что в основе эффективной работы лежит беспрерывный анализ общественно-политической обстановки, социологии и трендов, сообщает сайт ER.RU.