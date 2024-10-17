Медведев поручил региональным отделениям ЕР усилить подготовку к будущим выборам

В ходе выступления на встрече врио секретаря генсовета Владимира Якушева прозвучала идея о том, что для победы на выборах следует использовать все возможные инструменты и ресурсы партии и координировать с федеральным центром действия на региональном уровне. Эксперт заявил, что в основе эффективной работы лежит беспрерывный анализ общественно-политической обстановки, социологии и трендов, сообщает сайт ER.RU.