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Posted 17 октября, 09:17

Published 17 октября, 09:17

Modified 17 октября, 09:19

Updated 17 октября, 09:19

Медведев поручил региональным отделениям ЕР усилить подготовку к будущим выборам

Медведев поручил региональным отделениям ЕР усилить подготовку к будущим выборам

17 октября 2024, 09:17
Фото: ER.RU.
На встрече председателя «Единой России» Дмитрия Медведева с руководителями региональных исполкомов партии были поставлены задачи по подготовке к предстоящим выборам в 2025 и 2026 годах.

По словам Медведева, итоги прошедшей избирательной кампании показали, что ЕР уверенно усилила свои позиции, но останавливаться на этом нельзя. Председатель партии заявил о необходимости активной работы с избирателями, исполнения народной программы и реализации поставленных президентом задач.

В числе ключевых задач «Единой России» — контроль за формированием бюджетов на всех уровнях с целью исполнения социальных обязательств и обеспечение защиты национальных интересов. Медведев призвал стремиться к укреплению позиций партии на региональном и муниципальном уровнях и отметил значимость цифровизации и электоральных технологий.

Председатель «Единой России» подчеркнул важность активного вовлечения молодежи и гражданских активистов в жизнь партии, а также рассказал о значимости связи с первичными отделениями, в которых и происходит большая часть партийной работы.

В ходе выступления на встрече врио секретаря генсовета Владимира Якушева прозвучала идея о том, что для победы на выборах следует использовать все возможные инструменты и ресурсы партии и координировать с федеральным центром действия на региональном уровне. Эксперт заявил, что в основе эффективной работы лежит беспрерывный анализ общественно-политической обстановки, социологии и трендов, сообщает сайт ER.RU.

«Наши региональные отделения должны объединять глубокое знание ситуации на местах и понимание актуальных общепартийных установок», — заключил Владимир Якушев.«Наши региональные отделения должны объединять глубокое знание ситуации на местах и понимание актуальных общепартийных установок», — заключил Владимир Якушев.
«Наши региональные отделения должны объединять глубокое знание ситуации на местах и понимание актуальных общепартийных установок», — заключил Владимир Якушев.. Фото: ER.RU.
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