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Posted 17 октября, 19:12

Published 17 октября, 19:12

Modified 17 октября, 19:25

Updated 17 октября, 19:25

Казань попала в «план победы» Украины

Казань попала в «план победы» Украины

17 октября 2024, 19:12
Фото: need.estate
Инфраструктура соседнего с Башкирией региона — Татарстана — оказалась в списке целей для дальнобойных ракет западного производства, утверждается в рассылке AMVET.

Как заявлено, перечень является приложением к «плану победы», предложенным президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства якобы намерен в случае одобрения плана нанести удары по критической инфраструктуре Казани, Тамбова и Перми, а также по командным пунктам и штабам южных регионов России, Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, в списке фигурируют Крымский мост, управления силовых структур, военно-морские базы, склады с вооружением и другие объекты.

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Ранее Mkset разбирал заявления сторон конфликта и прогнозы о том, когда могут закончиться боевые действия.

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