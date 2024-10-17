Казань попала в «план победы» Украины

Как заявлено, перечень является приложением к «плану победы», предложенным президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства якобы намерен в случае одобрения плана нанести удары по критической инфраструктуре Казани, Тамбова и Перми, а также по командным пунктам и штабам южных регионов России, Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, в списке фигурируют Крымский мост, управления силовых структур, военно-морские базы, склады с вооружением и другие объекты.