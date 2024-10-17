Грустная погода нагрянет в Башкирию

Между тем в южных районах Башкортостана спрогнозировали относительно пасмурные выходные — 17–18 октября там ожидаются небольшие осадки в виде дождя. На остальной части региона погода будет сухой. Температура воздуха в эти дни по ночам будет опускаться до -2°C… -7°C, местами лишь до +3°C. Днём столбики термометров достигнут +7°C… +12°C.