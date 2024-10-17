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Posted 17 октября, 15:14

Published 17 октября, 15:14

Modified 17 октября, 19:21

Updated 17 октября, 19:21

Грустная погода нагрянет в Башкирию

Грустная погода нагрянет в Башкирию

17 октября 2024, 15:14
Фото: Изображение Midjourney
Синоптики Росгидрометцентра выяснили, чего ждать жителям Башкортостана от природы в ближайший уик-энд.

По данным специалистов, в пятницу, 18 октября, ночные температурные показатели составит 0°C… -5°C, местами же в Башкирии и вовсе похолодает до -10°C. В светлое время суток воздух разогреется до +7°C… +12°C. Существенных осадков в этот день не предвидится.

Между тем в южных районах Башкортостана спрогнозировали относительно пасмурные выходные — 17–18 октября там ожидаются небольшие осадки в виде дождя. На остальной части региона погода будет сухой. Температура воздуха в эти дни по ночам будет опускаться до -2°C… -7°C, местами лишь до +3°C. Днём столбики термометров достигнут +7°C… +12°C.

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Ранее Mkset сообщал о том, что жалобами уфимцев на отопление занялись правоохранительные органы.

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