Грустная погода нагрянет в Башкирию

Posted 17 октября, 15:14
Published 17 октября, 15:14
Modified 17 октября, 19:21
Updated 17 октября, 19:21
По данным специалистов, в пятницу, 18 октября, ночные температурные показатели составит 0°C… -5°C, местами же в Башкирии и вовсе похолодает до -10°C. В светлое время суток воздух разогреется до +7°C… +12°C. Существенных осадков в этот день не предвидится.
Между тем в южных районах Башкортостана спрогнозировали относительно пасмурные выходные — 17–18 октября там ожидаются небольшие осадки в виде дождя. На остальной части региона погода будет сухой. Температура воздуха в эти дни по ночам будет опускаться до -2°C… -7°C, местами лишь до +3°C. Днём столбики термометров достигнут +7°C… +12°C.