Готовим дом к зиме: утепляем окна, двери и другие лайфхаки для тепла

Заделка щелей в стенах: если вы живете в старом доме, в стенах могут быть трещины или отверстия, через которые проникает холодный воздух. Используйте герметик или монтажную пену для их заделки.

Использование ковров: ковры не только украшают интерьер, но и помогают удерживать тепло. Особенно это важно, если в доме или квартире холодные полы. Ковры создают дополнительный изоляционный слой и помогают сделать пространство более уютным.

Перестановка мебели: это может показаться неожиданным, но правильно расположенная мебель тоже может помочь сохранить тепло. Не ставьте диваны или кресла слишком близко к холодным стенам или окнам. Теплый воздух из отопительных приборов должен свободно циркулировать по комнате.