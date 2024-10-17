Готовим дом к зиме: утепляем окна, двери и другие лайфхаки для тепла

Posted 17 октября, 11:27
Published 17 октября, 11:27
Modified 17 октября, 11:29
Updated 17 октября, 11:29
Рассмотрим несколько простых и эффективных способов утепления дома, которые помогут сохранить тепло и комфорт в зимний период.
Одним из основных мест потери тепла в доме являются окна. Даже если они пластиковые и относительно новые, со временем уплотнители могут изнашиваться, создавая микрощели. Как рассказывает эксперт по энергоэффективности Ольга Смирнова:
— Около 40% тепла уходит через окна, поэтому даже незначительные трещины могут повлиять на теплоизоляцию дома, — подтверждают сотрудники компании по установке пластиковых окон INFPOL.
Проверка уплотнителей: если у вас пластиковые окна, внимательно осмотрите уплотнители по всему периметру. Если они деформированы или повреждены, их нужно заменить. Это недорого и просто — такие уплотнители можно найти в любом строительном магазине.
Теплоизоляционная пленка: если менять окна пока не входит в планы, то временным решением может стать специальная теплоизоляционная пленка. Она клеится на стекла и помогает удерживать тепло в помещении. Эксперты утверждают, что она может снизить потери тепла до 30%.
Использование плотных штор: текстиль играет не последнюю роль в утеплении. Плотные портьеры могут задерживать холодный воздух, который просачивается через стекла, особенно если окна старые.
Входные двери — ещё один важный элемент, через который может уходить тепло. Особенно это касается квартир на первых этажах или частных домов. Если вы чувствуете сквозняки или холодный воздух возле двери, следует задуматься об утеплении.
Установка дополнительного слоя изоляции: существует множество утеплителей для дверей, начиная от поролона и заканчивая более современными вариантами, такими как самоклеящиеся уплотнители.
— Даже небольшая полоска уплотнителя может значительно уменьшить проникновение холодного воздуха через щели между дверной коробкой и дверью. — советуют эксперты компании «Бастион».
Дверной порог и накладки: если сквозняк идет из-под двери, стоит установить дверной порог или накладки. Это недорогое и быстрое решение, которое поможет значительно снизить теплопотери.
Помимо окон и дверей, есть еще несколько полезных советов, которые помогут сделать дом теплее без капитальных вложений.
Заделка щелей в стенах: если вы живете в старом доме, в стенах могут быть трещины или отверстия, через которые проникает холодный воздух. Используйте герметик или монтажную пену для их заделки.
Использование ковров: ковры не только украшают интерьер, но и помогают удерживать тепло. Особенно это важно, если в доме или квартире холодные полы. Ковры создают дополнительный изоляционный слой и помогают сделать пространство более уютным.
Перестановка мебели: это может показаться неожиданным, но правильно расположенная мебель тоже может помочь сохранить тепло. Не ставьте диваны или кресла слишком близко к холодным стенам или окнам. Теплый воздух из отопительных приборов должен свободно циркулировать по комнате.
Утепление труб и батарей: потери тепла также могут происходить через отопительные трубы. Специалисты советуют использовать специальные изоляционные материалы для труб, а также установить экраны для батарей, которые отражают тепло в помещение.
Ранее эксперты рассказали, как сделать окна безупречно чистыми.