ГК «Жилой Квартал» в очередной раз ввела дом в эксплуатацию раньше обещанного срока

Posted 17 октября, 08:08
Published 17 октября, 08:08
Modified 17 октября, 08:10
Updated 17 октября, 08:10
На этот раз с заметным опережением сроков документы получил литер 304 в ЖК «Михайловка Green Place».
— Изначально ввод литера 304 был запланирован на конец этого года, а передача ключей по договорам должна была завершиться к 30 июня 2025 года. Но в нашей компании есть прекрасная традиция — сдавать дома раньше обещанного срока. Поэтому уже на этой неделе ещё 90 семей получат ключи от своих новых квартир, — отметили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Являясь крупнейшим застройщиком загородного строительства в Республике Башкортостан, ГК «Жилой Квартал» специализируется на комплексном освоении территорий. За 23 года застройщик разработал уникальный подход к проектированию комфортной среды, который назвал «Жилокварталье».
— Выбирая удобные локации, мы создаём многогранные и комплексные продукты с собственной экосистемой, расширяющей зону комфорта жильцов от порога квартиры до территории всего жилого комплекса. Заходя в чистое поле, мы преображаем местность, и уже буквально через пару лет там появляется вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура: дома, освещение, дороги, благоустройство и коммерческая инфраструктура, — добавили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Комплексная застройка привлекает как жителей, так и застройщиков возможностью преобразовать пространство и сделать его более функциональным. Большие земельные участки позволяют создавать просторные дворы для прогулок, игровые и спортивные зоны для детей и взрослых, а также площадки для баскетбола и волейбола. В кварталах функционируют объекты бытовой инфраструктуры — магазины, салоны и аптеки. Именно в такой концепции создан ЖК «Михайловка Green Place».
Он предлагает идеальные условия для жизни как активных горожан, так и семей с детьми. Первые оценят удобное расположение всего в 15 минутах от города, а семейных людей порадует близость к природе и хорошо развитая инфраструктура, ведь рядом с КПП работает современная школа и новый детский сад, а прямо на территории ЖК есть магазины, кафе, студии красоты и многое другое.
Уже завершено строительство и заселено 19 домов, что даёт возможность вам лично посетить проект. Вы сможете прогуляться по ухоженной территории, насладиться свежим воздухом и оценить близость к природе, транспортную доступность и развитую инфраструктуру. Совсем рядом с въездом на закрытую территорию ЖК расположены современная школа и детский сад. На территории комплекса работают магазины, пункты выдачи интернет-заказов, кафе, медицинский центр, салоны красоты, спортивный клуб и многое другое.
Пока завершается строительство одних объектов, группа компаний «Жилой Квартал» активно открывает продажи в новых литерах. Если вы ещё не стали счастливым обладателем ключей от квартиры в ЖК «Михайловка Green Place», рекомендуем посетить офис компании по адресу КП «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1а и забронировать одну из свободных квартир в литере 305, продажи которого недавно стартовали.
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