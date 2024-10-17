mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 08:08

Published 17 октября, 08:08

Modified 17 октября, 08:10

Updated 17 октября, 08:10

ГК «Жилой Квартал» в очередной раз ввела дом в эксплуатацию раньше обещанного срока

ГК «Жилой Квартал» в очередной раз ввела дом в эксплуатацию раньше обещанного срока

17 октября 2024, 08:08
Фото: ГК «Жилой Квартал»
Реклама. ГК Жилой квартал, ООО «Специализированный застройщик „Паритет“. erid: LjN8KJD2U
Крупнейший застройщик загородной недвижимости РБ, ГК «Жилой Квартал» в очередной раз подтвердила свою репутацию надёжного застройщика, введя в эксплуатацию уже 4 дом в этом году раньше задекларированного срока.

На этот раз с заметным опережением сроков документы получил литер 304 в ЖК «Михайловка Green Place».

— Изначально ввод литера 304 был запланирован на конец этого года, а передача ключей по договорам должна была завершиться к 30 июня 2025 года. Но в нашей компании есть прекрасная традиция — сдавать дома раньше обещанного срока. Поэтому уже на этой неделе ещё 90 семей получат ключи от своих новых квартир, — отметили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».

Являясь крупнейшим застройщиком загородного строительства в Республике Башкортостан, ГК «Жилой Квартал» специализируется на комплексном освоении территорий. За 23 года застройщик разработал уникальный подход к проектированию комфортной среды, который назвал «Жилокварталье».

— Выбирая удобные локации, мы создаём многогранные и комплексные продукты с собственной экосистемой, расширяющей зону комфорта жильцов от порога квартиры до территории всего жилого комплекса. Заходя в чистое поле, мы преображаем местность, и уже буквально через пару лет там появляется вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура: дома, освещение, дороги, благоустройство и коммерческая инфраструктура, — добавили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».

Комплексная застройка привлекает как жителей, так и застройщиков возможностью преобразовать пространство и сделать его более функциональным. Большие земельные участки позволяют создавать просторные дворы для прогулок, игровые и спортивные зоны для детей и взрослых, а также площадки для баскетбола и волейбола. В кварталах функционируют объекты бытовой инфраструктуры — магазины, салоны и аптеки. Именно в такой концепции создан ЖК «Михайловка Green Place».

Он предлагает идеальные условия для жизни как активных горожан, так и семей с детьми. Первые оценят удобное расположение всего в 15 минутах от города, а семейных людей порадует близость к природе и хорошо развитая инфраструктура, ведь рядом с КПП работает современная школа и новый детский сад, а прямо на территории ЖК есть магазины, кафе, студии красоты и многое другое.

Уже завершено строительство и заселено 19 домов, что даёт возможность вам лично посетить проект. Вы сможете прогуляться по ухоженной территории, насладиться свежим воздухом и оценить близость к природе, транспортную доступность и развитую инфраструктуру. Совсем рядом с въездом на закрытую территорию ЖК расположены современная школа и детский сад. На территории комплекса работают магазины, пункты выдачи интернет-заказов, кафе, медицинский центр, салоны красоты, спортивный клуб и многое другое.

Пока завершается строительство одних объектов, группа компаний «Жилой Квартал» активно открывает продажи в новых литерах. Если вы ещё не стали счастливым обладателем ключей от квартиры в ЖК «Михайловка Green Place», рекомендуем посетить офис компании по адресу КП «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1а и забронировать одну из свободных квартир в литере 305, продажи которого недавно стартовали.

Проектная декларация на сайте наш. дом.рф

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика