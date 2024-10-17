ГК «Жилой Квартал» в очередной раз ввела дом в эксплуатацию раньше обещанного срока

Он предлагает идеальные условия для жизни как активных горожан, так и семей с детьми. Первые оценят удобное расположение всего в 15 минутах от города, а семейных людей порадует близость к природе и хорошо развитая инфраструктура, ведь рядом с КПП работает современная школа и новый детский сад, а прямо на территории ЖК есть магазины, кафе, студии красоты и многое другое.