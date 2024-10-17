Эффективный способ экономии 15% на покупках в супермаркетах

До 31 октября откройте карту Почта Банка с повышенным кешбэком

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До 31 октября откройте карту Почта Банка и получите повышенный кешбэк до 15% на покупки в супермаркетах и в отделениях Почты России. А если использовать её вместе с бонусной картой магазинов, ваша выгода станет еще больше.

«Повышенный кешбэк на покупки в супермаркетах позволяет значительно сократить расходы на регулярные траты. Такой подход помогает рационально управлять бюджетом и создавать дополнительные возможности для сбережений», — отметила Надежда Тагиева, руководитель Департамента по работе с ключевыми клиентами Почта Банк. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно до 31 октября включительно оформить «Мою карту» и присоединиться к программе лояльности «Мультибонус». И начать зарабатывать на покупках в супермаркетах и отделениях Почты России в течение 2-х месяцев. Вознаграждение начисляется 10-го числа каждого месяца в виде бонусов, при этом 1 бонус равен 1 рублю. Также дополнительно по Банк начислит до 1 000 бонусов за совершение покупок в двух любых выбранных категориях кешбэка — по 500 бонусов в каждой. Это позволит оптимизировать свои расходы и сделать покупки выгодными. «Благодаря широкой сети отделений Почты России, которая охватывает всю территорию страны, участники программы лояльности могут пользоваться удобными сервисами и выгодными предложениями независимо от места проживания. Даже в самых отдалённых населённых пунктах они получают повышенный кешбэк 15%», — добавляет Надежда Тагиева. Почта Банк предлагает клиентам широкий спектр сберегательных продуктов, что поможет сохранить и приумножить сбережения. Реализовать как повседневные, так и долгосрочные цели можно с помощью кредитов. Финансовые услуги и продукты доступны во всех точках обслуживания Почта Банка.