Дети из-за эротической переписки подрались в Башкирии

На уговоры парень никак не поддавался — чтобы убедить восьмиклассника отправить снимок, девочка переслала ему фотографию пятой точки другой женщины из интернета, выдав эротический кадр за собственный. В ответ на это подросток всё же отправил снимок, который у него попросили — правда, тоже «левый». Так или иначе, этого хватило, чтобы разозлить кавалера девочки и спровоцировать между ними драку.