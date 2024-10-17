Дети из-за эротической переписки подрались в Башкирии

Posted 17 октября, 17:03
Published 17 октября, 17:03
Modified 17 октября, 19:19
Updated 17 октября, 19:19
На записи видно, как двое молодых людей по очереди избивают сверстника, в это время — судя по голосам за кадром — за происходящим наблюдает толпа подростков.
По данным Mash Batash, на кадрах запечатлён конфликт между учениками одной из школ башкортостанского Благовещенска. Некая ученица шестого класса якобы попросила юношу старше неё на два года поделиться фотографией своего полового органа.
На уговоры парень никак не поддавался — чтобы убедить восьмиклассника отправить снимок, девочка переслала ему фотографию пятой точки другой женщины из интернета, выдав эротический кадр за собственный. В ответ на это подросток всё же отправил снимок, который у него попросили — правда, тоже «левый». Так или иначе, этого хватило, чтобы разозлить кавалера девочки и спровоцировать между ними драку.
Инцидент уже поставили на контроль правоохранительные органы. В МВД по Республике Башкортостан подтвердили, что родители двух избитых школьников написали заявления в полицию — по информации «инсайдеров», помимо участника видео, получить от негодяев успел ещё один подросток, которого также позвали на «стрелку» за компанию.
В пресс-службе башкортостанского управления Следственного комитета между тем проинформировали, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
Ранее Mkset освещал подробности драки буфетчицы и несовершеннолетней девочки в одной из школ Стерлитамака.