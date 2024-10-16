Жуткие пробки скуют Уфу

Posted 16 октября, 19:17
Published 16 октября, 19:17
Modified 16 октября, 20:17
Updated 16 октября, 20:17
Мэрия Уфы признала, что из-за дорожных ограничений для проведения форума «Россия — спортивная держава» 17–19 октября, город может встать в серьёзных пробках.
— В эти дни заторы на дорогах неизбежны, — говорится в сообщении администрации столицы Башкирии.
В качестве альтернативы чиновники предлагают уфимцам пользоваться улицами-дублёрами.
Напомним, ранее Mkset подробно рассказывал о том, какие дороги собираются перекрыть в Уфе в дни проведения форума. Стоит заметить, что неудобства возникнут и у пользователей общественного транспорта — как изменятся схемы проезда маршруток, можно посмотреть на карточках, подготовленных мэрией города.
Ранее Mkset информировал о том, что в Уфе более чем на месяц собираются перекрыть многострадальный Шакшинский мост — в прошлый раз такие меры привели к транспортному коллапсу в городе.